România a trimis ajutoare și Siriei. Raed Arafat: Vorbim de peste 40 de tone care pleacă în ambele părţi ale Siriei

Două aeronave de transport C-27J Spartan au plecat, marţi, din România, pentru o misiune de transport aerian în sprijinul populaţiei din Siria afectată de cutremurele din data de 6 februarie.

O aeronavă are ca destinaţie oraşul turc Gaziantep, iar cealaltă capitala Libanului, Beirut.



"Vorbim de peste 40 de tone care pleacă în ambele părţi ale Siriei, în zona de nord-vest şi în zona care este sub autoritatea Guvernului sirian, vorbim de asistenţă umanitară, echipamente - corturi, saltele, paturi, tot ce este nevoie pentru situaţia care este acum în ambele zone din Siria", a declarat, marţi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.



El a precizat că misiunea se desfăşoară sub egida Protecţiei Civile Europene şi se vor efectua mai multe transporturi care vor distribui cele 40 de tone de echipamente.

"De ieri ni s-a dat verde din partea Protecţiei Civile Europene, pentru că facem misiunea sub egida lor, şi s-a stabilit că pentru partea unde este Guvernul sirian vor fi predate la Beirut, unde vor fi reprezentanţi ai Naţiunilor Unite şi vor ajunge în Siria la Semiluna Roşie care care se va ocupa de distribuirea lor, iar cealaltă o să aterizeze în Turcia, de unde vor fi preluate de Naţiunile Unite - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, care va răspunde de distribuirea lor echidistantă la populaţia care are nevoie în zona de nord-vest a Siriei", a precizat Arafat.



Potrivit acestuia, cheltuielile de transport sunt acoperite total pentru zona Beirut de Protecţia Civilă Europeană, iar pentru zona Gaziantep - 75%.



”Pot să spun că facem un lucru foarte normal - să asistăm populaţia care este afectată în Siria. În Turcia primul tren deja a ajuns ieri şi probabil că va fi redirecţionat către Adana, al doilea tren a plecat ieri şi azi va ajunge în Turcia”, a menţionat Raed Arafat.



Aeronavele militare au decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, în jurul orei 09,00.



”Se transportă bunuri materiale ce constau în mai multe tipuri de produse de cazarmament (corturi, saltele, paturi) şi produse alimentare, conserve, donate de statul român şi puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale”, a informat Ministerul Apărării Naţionale.



Sprijinul se acordă în baza hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind acordarea de asistenţă internaţională Republicii Arabe Siriene, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă.

