România a debutat cu stângul în preliminariile Campionatului European Under-17

Tricolorii antrenaţi de Ion Marin au încasat toate cele trei goluri în ultimul sfert de oră al partidei, autorii fiind Tobias Lund Jensen (77), Amin Chiakha (81) şi Sebastian Biller Mikkelsen (90+3).



Fiecare echipă a avut câte o bară, danezii prin Chiakha (1), iar România prin Ioan Vermeşan (55).



România a evoluat în formula: Bogdan Ungureanu - Eduard Chihaia, Darius Fălcuşan, Rareş Fătu, Alin Chinteş (Alin Techereş, 86) - Robert Lăpădătescu (Alexandru Ureche, 86), Ianis Tarbă (Alin Cocoş, 79), Ionuţ Cercel - David Păcuraru (Marius Codreanu, 75), Ioan Vermeşan (căpitan), Enes Sali.



În celălalt meci al zilei jucat la Buftea, Belgia a dispus de Estonia cu 4-1.



Sâmbătă vor avea loc partidele Danemarca - Estonia (ora 13:00) şi Belgia - România (ora 18:00), ambele la Buftea.



Echipele care se vor clasa pe primele două locuri în cele 13 grupe se vor califica în turul de elită, alături de cele mai bune patru echipe clasate pe locurile trei. Sunt calificate direct n această fază Olanda şi Spania. Turul de elită se va disputa în primăvara anului viitor, iar câştigătoarele celor 8 grupe şi cele mai bune 7 echipe clasate pe locul 2 în grupe, alături de echipa gazdă, Ungaria, vor participa la Campionatul European care se va desfăşura în perioada mai-iunie 2023.

Anghel Iordănescu: Fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu, prezent marţi seara la deschiderea Muzeului Fotbalului din Bucureşti, a declarat că fotbalul românesc are nevoie de o calificare la un turneu final, dar a subliniat că grupa echipei naţionale din preliminariile EURO 2024 este una "extrem de periculoasă".

"Îmi doresc să văd aici şi un tricou al echipei naţionale care va participa la EURO 2024. Şi cred că fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare. Aceasta ar crea un stimulent, ar aduce emulaţie şi ar aduce oamenii pe stadioane şi, de ce nu, să putem să ne gândim să o legăm în viitorul apropiat cu încă o calificare. Cu cine? Cu cine o vrea Dumnezeu. Este o grupă extrem de periculoasă, Elveţia este Elveţia, domină fotbalul în momentul de faţă în Europa împreună cu celelalte mari puteri. Israelul a progresat extrem de mult, are jucători valoroşi... şi nu în ultimul rând este Kosovo, care are câţiva fotbalişti foarte buni. Nu ştiu dacă are o echipă foarte bună, dar au jucători care pot face rezultate bune", a precizat Iordănescu.



Fostul antrenor a fost emoţionat să vadă tricourile foştilor săi elevi din "Generaţia de Aur" în vitrinele Muzeului Fotbalului.



"Este un lucru extraordinar realizarea acestui muzeu al fotbalului care să probeze performanţele fotbalului românesc de-a lungul timpului. Este un început, cu siguranţă acest muzeu se va dezvolta, mai ales pentru că Gică Popescu este implicat direct. E emoţionant să vezi tricourile unor jucători care au contribuit la performanţa fotbalului nostru. E un lucru pe care iubitorii fotbalului de la noi din ţară îl vor aprecia foarte mult", a mai spus Iordănescu.



Fostul selecţioner Anghel Iordănescu şi alţi componenţi ai "Generaţiei de Aur", precum Florin Răducioiu, Gheorghe Popescu, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Basarab Panduru şi Adrian Ilie, au participat, marţi seara, la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti.





