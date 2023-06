"Ştii cum e cu rocada asta? Pe de o parte, PSD e aproape la guvernare. Ciucă e chiar super de treabă, deci nu văd ca fiind o super problemă faptul că nu s-a făcut încă rocada. Sigur, ar fi multe avantaje cu premier PSD, şi aici văd eu problema. Pentru că probabil există presiuni mari în partid, cu mici probleme, că unul ca Grindeanu nu vrea să i se fluture prin faţă pisica, că ar putea să plece de acolo.

Cel care are semnele de întrebare cele mai mari este chiar Ciolacu. Pentru că el are alt proiect (n.r. pentru prezidenţiale). PSD va fi criticat, dar are vaccin pentru asta, e o glumă să spui că de asta le e frică. Domnul Ciolacu, ca persoană fizică, are însă o problemă. Pentru că nu vrea să fie băgat în prea multe chestii negative, în perspectiva unei posibile candidaturi la prezidenţiale", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Păi şi dacă nu îşi asumă guvernarea, o să i se spună că nu a venit la greu", a intervenit Val Vâlcu.

"Da, dar poate să spună că nu a fost lăsat, că nu a vrut să facă scandal. Poţi să ai retorică. Eu zic că se va face până la urmă rocada. Pentru că, cumva, pentru PNL e un balon de oxigen să scape de guvernare. Nu ştiu ce vrea dl Iohannis, şi el e surpriza maximă. Mi-a plăcut foarte mult şi am şi zis că domnul Ciucă a aflat de la TV că nu îşi mai dă demisia. Îţi dai seama, ce predictibilitate poţi avea în politica românească? Chiar nu pot spune când se întâmplă asta. Dacă Ciucă îşi dă demisia, Ciolacu e în şah mat, nu mai poate să spună că nu vrea să fie premier", a mai punctat Alfred Bulai.

Continuă greva profesorilor și haosul? Bulai identifică „drama României”: Vă vine să credeți că partidele sunt mai reformate decât sindicatele?

Alfred Bulai s-a arătat dezamăgit de faptul că marile mișcări sindicale din România sunt departe de acțiunile care ar trebui să le întreprindă cu adevărat sindicatele. El a deplâns faptul că multe sindicate au rămas captive în paradigma anilor 1990 și e de părere că partidele politice sunt mult, mult mai reformate decât mișcările sindicale.

Totodată, în cadrul podcastului Nod în Papură, profesorul Alfred Bulai și-a arătat convingerea că există susținere în societate pentru mișcările sindicale doar pentru că oamenii sunt solidari cu profesorii care au salarii extrem de mici. Însă modul în care se iau decizii la nivel sindicat ridică mari întrebări.

