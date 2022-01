Robu vorbește despre cum a ajuns Timișoara lui Fritz, dar nu sesizează DNA: Eu îmi văd de viața mea, dar semnalez pe Facebook

Nicolae Robu a intervenit telefonic, luni seară, în emisiunea moderată de Silviu Mănăstire, la B1 TV, în care a detaliat situația în care se află orașul, spunând că: 'Domnul Fritz a produs, într-un an, datorii noi de 300 de milioane de lei... prin nu știu ce consultanțe la experți. Timișoara a intrat în istoria post-decembristă ca fiind fără căldură și apă caldă. Au apărut recent 9 contracte date prin atribuire directă la firme, fără niciun angajat sau cu un angajat, care în existența lor de câțiva ani nu au avut niciun leu venit, nicio activitate. Aici, DNA-ul are câmp de lucru. Mă mir că nu intervine! Acești oameni trebuie legați... Este un jaf! '.

Jurnalistul Val Vâlcu, prezent în emisiune, l-a întrebat pe Nicolae Robu dacă a sesizat DNA-ul. Fostul primar a replicat: 'Eu îmi văd de viața mea, dar semnalez pe Facebook derapajele.'

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat faptul că DNA nu se va sesiza după o postare pe Facebook, iar dacă vrea ca acțiunea lui să aibă rezultat, ar trebui să anunțe DNA.

Ce a postat Nicolae Robu

'DOMINIC SAMUEL FRITZ ÎȘI BATE JOC DE TIMIȘORENI DESCONSIDERÂNDU-LE INTELIGENȚA!

Cât de proști ne consideră, oare, dl Fritz, dacă își închipuie că vreunul dintre noi poate crede că obligația de a plăti 1.7 milioane lei pt o datorie mai veche la eon este cauza pt care nu avem căldură, când dl Fritz încasează 45-50 milioane lei pe lună la bugetul local?!

Nu e mai plauzibil pt orice om cu cap, că lipsa căldurii se datorează faptelor că: dl Fritz a intrat în iarnă cu stoc de cărbune ZERO, cum n-a făcut nimeni în istorie dl Fritz a refuzat să semneze contract bilateral cu eon pt gaz la preț fix pe toată iarna, de 200-250 lei / MWh, preferând să meargă pe bursă, unde prețul este între 650-1.000 lei / MWh (ultima achiziție s-a făcut cu 800 lei / MWh) dl Fritz a făcut să se primească amenda de 107 milioane lei (21 milioane euro)

dl Fritz a introdus Colterm în insolvență, decredibilizând-o, încât nimeni nu mai are încredere să-i dea nimic fără “banii jos”Stimați timișoreni, da, dl Fritz a avut de plătit luna aceasta 1.7 milioane lei în contul datoriei rămase față de eon de pe vremea mea, rămasă nu din 2014, cum minte el, ci din 2016! Eu explicasem și atunci și recent ce s-a întâmplat cu 2016, dar lumea n-a luat în seamă până la ieșirea manipulantă fritzistă.

Repet, pe scurt: am lăsat această datorie pt că am preferat să plătesc datorii istorice care aduceau zi de zi penalități uriașe și nu aveam bani și pt asta și pt facturile curente! A fost o înțelegere cu EON. Orice om cu mintea limpede făcea la fel! Și AM REUȘIT să plătesc TOT din 2015, 2014, 2013, 2012, etc, iar apoi, am plătit de asemenea TOT, încă ÎN AVANS, cum a început să ceară EON, pt 2017, 2018, 2019 și 2020!

Asta-i realitatea! M-a auzit cineva pe mine plângându-mă că am plătit fără niciun ajutor de la Guvern sau din altă parte, la venituri lunare, pe-atunci, la jumătatea celor pe care le are dl Fritz acum (!!!):

150 milioane lei datorii istorice ale Colterm (nu intră aici compensarea de 85 milioane lei făcută de Guvernul Ponta, iar de ștergere de datorii nici nu poate fi vorba, e o minciună ordinară, nu mi s-a șters niciun leu!) 75 milioane lei TVA neplătit la timp de Administrația Ciuhandu pt STPT 4 milioane lei către SDM, preluat în colapsTOTAL: 229 MILIOANE LEI !!!

M-a auzit cineva plângându-mă? Nu!

Am lăsat Timișoara vreo zi fără căldură și apă caldă? Nu!

Am făcut două pasaje pe buget local (e vorba de Jiul și Popa Șapcă; al treilea, Michelangelo, a fost pe bani europeni, iar al patrulea, Iulius, pe bani privați), o mulțime de amenajări și dotări la spitale, modernizări de parcuri, etc, etc pe bugetul local?! DA!

Stimați timișoreni, Eu vă respect. Nu vă spun minciuni. Pt mine nu lucrează niciun aparat de propagandă, cum lucrează pt dl Fritz -unul care l-ar face invidios până și pe Ceaușescu, dacă ar trăi-! Nu vă mai lăsați intoxicați și manipulați! Pt binele dvs.!', a scris Nicolae Robu, pe Facebook.

