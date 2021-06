Fără majoritate în consiliul local, Negoiță s-a înțeles mai bine cu dreapta politică, spune acesta într-un interviu EXCLUSIV pentru DC NEWS.

„Nu [am majoritate în consiliu]. Există o majoritate USR – PNL cu care în proporție de peste 80% am reușit să colaborăm”, a transmis primarul Sectorului 3. „Deci chiar aș putea spune că, până în acest moment, am colaborat mai bine cu USR decât cu PNL sau cu PSD. Până acum da”.

Negocierile cu președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, au rămas în aer

Moderatorul emisiunii, Bogdan Chirieac, a adus aminte de întâlnirile cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, de după alegeri. „Nu era vorba să reveniți în PSD?”, a întrebat el. „A fost o discuție, dar a rămas nefinalizată în vreun fel. Mă rog, este foarte în regulă așa momentan”, a răspuns Negoiță.

„Oricum, PSD nu are majoritate. M-ați întrebat cum colaborăm. O să prezentăm eventual după un an cam cum a votat fiecare, adică nu consider că e o colaborare constructivă când undeva peste 70% din vot este împotrivă sau abținere din partea PSD”, a mai explicat primarul.

După o carieră social-democrată, anunțul primarului este surprinzător

„Stați puțin să înțeleg, colaborați mai prost cu PSD la Sectorul 3 decât cu USR și PNL?”, a mai întrebat o dată analistul politic. „Da”, a răspuns politicianul.

„E important ce spuneți și șocant pe undeva. Ați fost parlamentar PSD, ați obținut sectorul candidând din partea PSD, în 2012, apoi ați tot câștigat cu PSD în spate”, a mai spus Bogdan Chirieac. „Da în speranța că lucrurile acestea se vor mai schimba în timp, dar până acum așa a fost”, a completat Negoiță, precizând că are o comunicare bună cu Marcel Ciolacu.

Relația cu Nicușor Dan rămâne una rece. Primarul general nu-i răspunde la telefon

„V-a răspuns la telefon Nicușor Dan?”, a mai întrebat Bogdan Chiriea. „Nu, nici nu am insistat cu telefoane. Dar de când este primar general cred că l-am sunat de două sau trei ori, nu mi-a răspuns și nu a revenit. Îl înțeleg, e ocupat, e prins, nu e ușor de gestionat o astfel de instituție”, a răspuns invitatul DC NEWS, Robert Negoiță.

