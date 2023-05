Revine PSD, revin și mitingurile. Tache: V-aţi gândit că poate există mai multe ”entităţi telefonice”?/ Chirieac: Asta spun, că există un al doilea stat paralel

”Întrebarea este dacă Marcel Ciolacu mai preia funcţia de prim-ministru. Că poate domnul Ciucă spune ca domnul Băsescu, că dă 50% tuturor creştere. Spunea asta dl Băsescu până să se aleagă. Şi a doua zi, după ce s-a ales PDL-ul, plăcuţă suedeză. Despre ce vorbim?

(...) Din 2019 până acum, când să preia PSD conducerea guvernului, nu am mai văzut mitinguri. Haideţi să fim un pic mai precişi în analiza noastră. Statul de drept nu a declanşat protestul. Nu are de ce. Altcineva poate a dorit asta. Poate fi al doilea stat paralel. Poate fi zona asta ONG-istă, hashtagista, cu dna Guseth, care am văzut ce forţă excepţională are. Nu statul paralel cu care suntem noi obişnuiţi, ăsta format din servicii şi o unitate a Parchetului a declanşat greva. Pentru că ce aţi spus aici, doi distinşi analişti, este esenţa. Şi acum 5 ani şi acum 10 ani era la fel", a punctat Bogdan Chirieac.

"Mai mult decât atât, după cum ştiţi, s-a dat legea salarizării în timpul lui Dragnea. Atunci medicii au primit foarte mult, dar au primit câte ceva şi alţii. Atunci erau în stradă inclusiv profesorii, inclusiv pensionari, care spuneau că ei nu vor bani, că e mită electorală din partea lui Dragnea, că ei vor justiţie independentă. Acum cică e justiţie independentă, că e iarăşi SRI la dosare, la butoane, cu ascultări. De ce vor bani? Că au ce şi-au dorit, justiţie independentă. Asta era una din temele care se roteau în discursul hashtagist. Pensionari, profesori, şi medici care primeau salarii de 3000 euro, spuneau că nu vor banii, că sunt de la Dragnea. Acum le-a trecut cu justiţia independentă, vor bani. Nevoile oamenilor există, dar nu îmi dau seama cine a mers cu scânteia acolo. Pentru că de scânteie e nevoie, nu de o manevră uriaşă", a intervenit Mugur Ciuvică.

"Pe lângă profesori, aţi văzut că se adaugă şi personalul medical. Au mărit salariile medicilor, dar au uitat de infirmiere, brancardieri, ce e pe acolo. Şi poliţiştii. Poliţia Rutieră e foarte prost plătită, şi am văzut la cei doi din Dorobanţi (n.r. trimitere la agenţii arestaţi pentru luare de mită în cartierul Dorobanţi, Bucureşti). Şi fac şi ei grevă!", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Dacă după cazul de acum două săptămâni, când a fost situaţia cu dl Horodniceanu, doar cei doi poliţişti sunt în anchetă, de ce să mă uit spre Poliţie acum şi să spun că e o problemă că fraternizează cu infractorii şi îi roagă să se solidarizeze cu ei pe motiv de grevă? Ştiu că e obositor că mă repet continuu, dar eu am pretenţii de la cei care îi conduc pe oamenii ăştia. V-aţi gândit că poate există mai multe entităţi telefonice?", a precizat şi Diana Tache.

"Asta spun. Că există un al doilea stat paralel, care începe să aibă mai multă putere decât primul. Sunt ONG-uri importante care conduc sectoare întregi din economie, justiţie, etc. Şi cred că faptul că vine iarăşi un premier de la PSD nu este pe placul acestor doamne/domni, ceea ce este o opţiune din punct de vedere politic", a concluzionat Bogdan Chirieac.

