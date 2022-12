Revelion 2023. Ce nu trebuie să faci în noaptea dintre ani. De ce nu este bine să ieși din casă, în prima zi a anului

În noaptea de Revelion 2023, nu ai voie să speli rufe, să coși, să tricotezi sau să te ocupi de alte treburi casnice. Este complet interzis să intri în noul an cu datorii sau fără bani în buzunar. Astfel, este bine să te asiguri că ai ceva bani la tine în seara de Revelion ca să-ți meargă bine pe plan financiar în următorul an. Totodată, de Revelion, este complet interzis să agăți calendarul cu noul an pe perete înainte ca acesta să înceapă și ca 2022 să se fi încheiat.

Un alt lucru complet interzis de Revelion și în prima zi a anului este să plângeți sau să spargeți ceva din casă. Se spune că, dacă veți face aceste lucruri, vă veți alunga norocul din noul an. De asemenea, în noaptea de Revelion 2023, nu ai voie să gătești sau să consumi mâncare din carne de pui. Se spune că norocul se risipeşte, așa cum găina scormoneşte şi împrăştie pământul.

Se spune că nu este bine să ieșiți din casă, în prima zi a anului, până când nu primiți un musafir. Mare atenție, însă, el nu trebuie să fie nici blond, nici roșcat.

Obiceiuri în noaptea de Revelion

Noaptea de Revelion trebuie petrecută cu zgomot, pentru alungarea spiritelor rele;

Gândiţi-vă la o dorinţă, în noaptea de Revelion ar avea cele mai multe şanse să se împlinească şi purtaţi ceva roşu, pentru noroc;

Pe masa de Anul Nou să fie o ramură de vâsc, pentru a atrage norocul; recomandate, ca feluri de mânare de consumat în noaptea de Revelion, sunt preparatele din carne de porc şi linte;

Prima persoană care vă bate la uşă în prima zi din an trebuie primită în casă, pentru că se spune că ar fi bine ca un om să intre, nu să iasă primul din locuinţă; ar trebui să fie bărbat brunet, care aduce noroc şi nu femeie blondă sau roşcată, care ar aduce ghinion;

Dacă doriţi să aveţi succes la serviciu, este bine ca în prima zi a anului să faceţi ceva în legătură cu ocupaţia;

Să aveţi locuinţa curată, în prima zi a noului an, să aveţi geamuri sau uşa deschisă, în noaptea de anul nou şi o lumânare sau o lumină aprinsă până în dimineaţa de anul nou;

Pentru a avea noroc și succes în anul următor, se spune că de Revelion 2023 este bine să mănânci carne albă, precum cea de cocoș, curcan sau gâscă. Tradiția spune că dacă vom mâncă pui de Anul Nou, nu vom avea parte de nimic bun în 2023.

Tot de Revelion, unele persoane obișnuiesc să prepare plăcinte cu răvaș. În sudul țării, oamenii obișnuiesc să pună bilețele cu mesaje în foile plăcintei sau chiar bani de argint. Se spune că cine găsește bănuțul de argint din plăcintă va avea noroc în tot anul următor.

Totodată, în noaptea de Revelion este bine să mănânci cât mai mult fructe, în special struguri, întrucât aceștia îți vor aduce un an plin de belșug. În seara de Anul Nou, este bine să mâncați 12 boabe de stuguri, câte una pentru fiecare lună a anului 2023.

Se spune că în noaptea de Revelion nu este bine să împrumuți bani nimănui, întrucât vei avea parte de ghinion pe plan financiar anul următor.

În seara de Revelion este bine să porți un articol vestimentar nou. Fie că este vorba de un tricou, o rochie sau chiar un articol de lenjerie, se spune că haina nouă simbolizează schimbarea și propsețimea pentru noul an.

Ca să ai parte de un an nou luminos și plin de fericire, este bine ca în noaptea de Revelion să aprinzi o lumânare pe care să o lași să ardă până dimineața.

Totodată, când intrăm în noul an, la ora 00:00, tradiția spune să deschidem larg, pentru câteva minute, toate uşile şi ferestrele, pentru a scăpa de spiritele rele şi tot ceea ce este negativ.

