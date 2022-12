Rețete pentru Crăciun, în versuri. Patru preparate tradiționale delicioase

Fie că este vorba despre găluşte cu păsat, un preparat tradiţional pentru masa din ziua de Crăciun în satele din judeţul Mureş, de plăcinte pe lespede, de mălai cu lapte sau de reteşe, Felicia Şoş a găsit mereu rima potrivită, atât în privinţa prezentării preparatului, cât şi a modului de preparare.



Profesorul Mihai Naşca, un pasionat culegător de folclor, care, întâmplător, este nepotul Feliciei Şoş, ne-a prezentat din culegerea sa câteva reţete în versuri, iar interesant este faptul că inclusiv ingredientele sunt prezentate într-un mod mai aparte, fiecare dintre aceste reţete putând fi cântate.





Găluşte cu păsat





Doamne bine o fost odat'

Când eram copilă-n sat

Şi mâncam pe săturat

La găluşte cu păsat.

Nu era în sat vreo casă

Să nu aibă-n butoi, varză

Iar mândrele gospodine

Făceau găluştele bune.

Noi, vreo patru surioare

Mergeam la mătuşa Marie.

Măcinam pe întrecute

Păsatul pentru găluşte.

De râşniţă cin' mai ştie?

A rămas o amintire.

Eu reţeta n-am uitat

Când m-apucă dor de sat

Fac găluşte cu păsat.



Ingrediente:

Stau pe pe masă înşirate, varza, păsat, ceapă, piper, sare, oloi şi slănină

Hai, la lucru gospodină!



Mod de preparare:

6 cepe mărişoare sunt tăiate cubuşoare,

Şi-ntr-un crăticior mai mic, sunt călite la foc mic.

3 ulcele cu păsat, stau de-aseară la-nmuiat,

Clătite-n strecurătoare, gata-s pentru preparare;

Într-o cratiţă mai mare, pune păsatul, ceapa călită şi după gust, puţină sare. Cu o lingură de lemn, amestecăm ingredientele, punem piperul şi apoi slănina care a fost tăiată bucăţele cu şoricul lăsat pe ele. Varza a fost bine spălată şi fiecare frunză curăţată şi apoi umplută cu o lingură din compoziţia noastră bună. Găluşca este rulată, iar la capete, varza spre interior e presată, ca atunci când fierbe să nu se împrăştie compoziţia. Găluştele frumos înfăşurate sunt în oală, circular aranjate. Deasupra punem varză, felioare tăiată, iar apoi 4-5 căni pline cu apă.

Punem capacul peste oală şi lăsăm la focul mic să fiarbă. După o oră jumate, ridică capacul frate. Doamne cât sunt de-aromate, vrei să le mănânci pe toate? Puneţi o găluşcă-n blid şi poftă bună eu îţi zic!



Plăcinte pe lespede

În a mea copilărie

Mâncam la buna Nastasie

Plăcinte dospite cu drojdioară

Şi coapte pe lespede afară.

Unse cu silvoiz de prune

Doamne cât erau de bune

Luaţi reţeta de la mine!



Se pune ˝kilogram de făină albă şi o lingură de sare într-o oală nu prea mare. Drojdia, cât o nucă, înmuiată cu o lingură de zahăr şi apă călduţă se deşartă în oală, peste făină, iar cu lingura de lemn, frumoasa gospodină amestecă circular compoziţia, completând cu apă caldă, până rezultă o pastă fină ca o smântână. Acoperim oala cu o merindare şi o lăsăm să dospească o oră, să crească mare.

În grădinuţă, sub cadru cu patru picioare, făcut anume de moşu, că-i plac plăcintele tare, arde focul, iar pe lespedea încinsă bine şi unsă cu slănină sau oloi, depinde dacă-i post la noi, Buna, stând pe-un scăunel, pune câte-un polonic din oală, formând plăcinta rotunjoară. O rumeneşte pe o parte şi pe alta, o pune pe blidul mare şi unge lespedea să facă alta. Noi nepoţelele stăm una lângă alta şi le sorbeam din ochi până erau gata. Unse cu silvoiz de buna şi rulate, erau atât de bune frate, că le mâncam pe săturate.





Mălai cu lapte



Ne povestea mama, că în vremea de război

Erau necazuri multe pe la noi.

În loc de pită se cocea pe vatră

Mălaiul, frământat cu apă.

Domnul mălai şi doamna mămăligă

Se plimbau prin sat într-o teleagă.

Dar noi am prins vremuri mai bune

Când ne făcea mama anume,

Mălai cu lapte bun şi aromat

Vă dau reţeta imediat!



Ingrediente şi mod de preparare:



Un kilogram de lapte acru (sau iaurt), frumos în oală deşertaţi, apoi spargi vreo patru ouă şi vanilii pui vreo două. 5-6 linguri de zahăr tos şi cu lingura de lemn amesteci fain frumos. Punem şi-un pahar de oloi (100 ml), că aşa-i reţeta pe la noi. 7 linguri de făină niulaşă (albă), amestecând cu lingura se omogenizează. 8-10 linguri de făină de mălai, să fie pline şi continuă să amesteci bine! Să nu uiţi şi o linguriţă de bicarbonat (praf de copt), iar în tava tapetată totu-i deşărtat. În cuptorul bine-ncins, mălaiul l-am introdus. Cam 30 de minute aşteaptă şi scoţi tava de îndată! Pui pe mălai zahăr pudră şi mirosul te abundă!





Reteşe





Pentru bune gospodine,

Am o reţetă anume

Reţetă de la bunica

Pe care o ştia mămica!

Am preluat-o şi eu

Şi fac reteşe mereu

Pentru toţi cei dragi ai mei

Fete, gineri, nepoţei.

Hai s-o facem împreună

Vă zic de pe-acum: poftă bună!



Ingrediente şi mod de preparare:



Pune într-un castron un kilogram de făină niulaşă, trei ouă proaspete de casă, o lingură de broză (bicarbonat) rasă şi un borcănel de smântână grasă (300 ml).

150 de grame zahăr tos şi un pic de sare după gust, Cinci linguri cu lapte acru şi un praf de zahăr vanilatu! Cu o lingură de lemn le amesteci bine, adaugi făină cât cuprinde şi le deşerţi pe blatul gospodinei. Frământă aluatul 5 - 7 minute, până începe să se desprindă de pe mâini. Facem un baton mai mare şi îl împărţim în rondele egale. Cu sucitorul aplatizăm reteşele rotunjoare (cam un centimetru grosime), iar cu cuţitul facem câte trei tăieturi mici în fiecare, aceasta pentru a creşte reteşa mare. Le coacem în uleiul încins şi le punem pe un blat la scurs. Le pudrăm cu zahăr fin şi poftă bună vă dorim!





Tocăniţă de pui cu smântână





Toţi cei de-o vârstă cu mine

Îşi aduc aminte bine,

Cât de bună şi gustoasă

Era tocana cu smântână

Făcută din puiul de casă.

Cu mămăligă aburindă

Tăiată cu firul de aţă

Servită afară la masă,

Doamne, era altă viaţă!

De mai aveţi la ţară pe oarecine,

Luaţi reţeta bună de la mine!



Ingrediente şi mod de preparare:



Într-un crăticior mai mare, pune ulei sau unsoare când bine s-a înfierbântat pune o ceapă sau două, pe care mărunt le-ai tăiat. Când ceapa e bine călită, pune o lingură de poprică (boia).

Pune apoi bucăţile de carne (jumerile) şi cu lingura de lemn sunt amestecate bine. Se lasă 3-4 minute la călit sub capacul bine potrivit. Se pun apoi două-trei căni cu apă caldă şi se lasă la foc mic să fiarbă. Nu uita să pui un pic de sare, piper fin şi pătrunjel şi pune, iar capacul să fiarbă încetinel. Când carnea este fiartă bine, fă-i o slobozeală (îngroşeală) aşa cum se cuvine. Pune într-un blid o lingură de făină albă şi omogenizeaz-o cu 100 ml de smântână dulce, de la Şoiom cumpărată. Mămăliga aburindă cu aţa-i tăiată, tocăniţa să se răcească şi toţi la masă să poftească!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News