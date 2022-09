Regele Charles, mofturos la mâncare. Ce nu suportă să aibă în farfurie

Foto: The Royal Family, Facebook

Are gusturi culinare rafinate dar şi pretenţii. Regele Charles este destul de selectiv când vine vorba de mâncare iar unele preparate, pur şi simplu, i se par respingătoare. Mai mult, editorul regal Russell Myers a explicat că Majestatea Sa căuta un nou bucătar privat la începutul acestui an.

Fostul bucătar regal Darren McGrady și-a amintit de o perioadă în care încuraja personalul de la castelul Balmoral să meargă să culeagă ciuperci de pe proprietate. „Îi plac ciupercile sălbatice și și-ar conduce bucătarii la Balmoral pentru a le arăta unde sunt cele mai bune ciuperci. Le-am adus la Palatul Buckingham și au fost cele mai uimitoare ciuperci porcini”, a spus Darren. Pe lângă ciuperci, printre favoritele regelui Charles se numără mielul şi carnea de oaie pe care care Darren a avut ocazia să le gătească adesea la Palatul Buckingham. „Când fostul prinţ de Wales era acolo, erau adesea în meniu. Este un mare fan al mielului”, a adăugat el, potrivit Express.co.uk. De altfel, preparatul lui favorit este cea risotto cu ciuperci şi miel organic.

Pasionat de ingrediente şi mirodenii

Bucătarul Darren a mai spus că Charles a fost întotdeauna curios să afle ce conţine felul de mâncare care i-a fost servit şi de unde au fost obţinute unele dintre ingrediente. Există, însă, şi un aliment pe care noului monarh nu-i place absolut deloc: foie-gras. Se obţine din rață sau gâscă și poate fi produs numai după ce animalul este hrănit forțat pentru a-și mări ficatul. În ultimii ani, hrănirea forțată a determinat organizațiile de caritate pentru animale să facă o campanie virulentă împotriva fabricării și vânzării de foie-gras.

A interzis servirea de foie-gras

Andrew Farquharson, adjunctul gospodăriei de la Clarence House, a dezvăluit, în 2008, că bucătarii săi au primit ordin să nu cumpere şi să nu servească foie-gras. „Prințul de Wales avea o politică conform căreia bucătarii săi n-ar trebui să cumpere foie gras. Alteța Sa Regală nu știa că şi Casa de Brânzeturi vinde foie-gras și acest lucru va fi abordat atunci când mandatul lor va fi revizuit”, a explicat el.

Tocănița săsească, perferata Regelui Charles

De fiecare dată când vine în România, Regele Charles mănâncă tocăniță săsească. Este unul dintre preparatele sale preferate și nu ratează acest fel de mâncare niciodată. De asemenea, adoră dulceața de rubarbă. A fost impresionat de acest desert și îl consumă cu mare plăcere de fiecare dată când vine în țara noastră. În ceea ce privește licorile bahice, Charles nu s-a dat înapoi când a venit vorba să guste tradiționala țuică românească.

Sandu de la Pericei este unul dintre cei care care au ciocnit un pahar cu actualul monarh britanic, scrie foodstory.ro „Am dat mâna cu prinţul, m-a îmbrăţişat, m-a recunoscut din prima. Am fost chiar în casa lui, am stat vreo jumătate de oră”, spunea Sandu, după o a doua vizită la moşia din Valea Zălanului, judeţul Covasna. Cei doi au păstrat legătura după ce prinţul a prins gustul pălincii tradiţionale româneşti. „Am pregătit special pentru el o afinată cu pălincă de gutui. De obicei, peste afinată se pune spirt, eu am pus pălincă de gutui, aşa că e mult mai aromată, bogată în vitamine, aminoacizi şi tot ce trebuie”, dezvăluia Sandu de la Pericei pentru sursa citată.

Câte proprietăţi are în România

Singurele două case ce sunt în proprietatea fundațiilor patronate de Alteța Sale Regale (ASR) sunt cea de la Viscri de la numărul 163 și cea de pe Valea Zălanului, administrată de contele Tibor Kalnoki. În rest, nu sunt alte case în proprietatea ASR. „Lui îi plac în primul rând oamenii”, spune Vaida, care își amintește cum, la o vizită prin Transilvania, Charles s-a prins la vorbă, lejer şi natural, cu un meșter.

Regina Elisabeta a murit joi, 8 septembrie 2022, iar Prințul Charles, unul dintre cei mai mari promotori ai Transilvaniei și ai României, a devenit Regele Charles al III-lea. Pe poarta casei din Viscri, județul Brașov, a Regelui Charles al III-lea a fost arborat un steag negru și a fost montată o plăcuță cu un mesaj de condoleanțe.

