Referendumuri de anexare la Rusia în Donbas și Herson: Sondajele nu sunt pe placul rușilor. Kremlinul pregătește o nouă amânare a scrutinelor

Programate inițial pentru mai și apoi amânate până pe 11 septembrie, referendumurile privind anexarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei ar putea fi din nou amânate, transmite Meduza, citând surse apropiate Kremlinului.

Până la data provizorie, explică unul dintre ei, este puțin probabil ca trupele să cuprindă întregul teritoriu al regiunii Donețk, care, în prezent, este controlat pe jumătate de forțele ucrainene. Și în plus, amenințarea la adresa Hersonului, pe care Kievul l-a ales ca țintă principală a contraofensivei, crește.

Înarmate cu sisteme HIMARS americane, artilerie de calibru NATO și drone de înaltă tehnologie, Forțele Armate ale Ucrainei distrug depozitele de arme rusești, forțând Statul Major să transfere forțele din Donbass spre sud. Dar armata are puține rezerve: în ciuda recrutării în regiunile sărace și în închisori, nu a reușit încă să compenseze pierderile, care, conform datelor occidentale, ajung la 20.000 de oameni uciși.

Dacă contraofensiva ucraineană continuă să fie puternică, referendumul de la Herson poate fi necesar să se organizeze de urgență, fără a aștepta luna septembrie, spun sursele publicației Meduza. Acestea nu exclud ca, în acest caz, să fie nevoiți să renunțe la planurile de anexare a întregului DPR - și să susțină un vot doar în acea parte care poate fi adusă sub control.

Kremlinul nu are nicio îndoială că referendumurile vor „merge conform planului”, deși sociologii prezintă un tablou sumbru pentru ei. În ciuda tuturor eforturilor propagandiștilor, doar 30% sunt în favoarea aderării la Rusia - același număr ca și pentru a rămâne parte a Ucrainei.

„Un astfel de sprijin cu siguranță nu este suficient pentru un referendum real”, spune una dintre sursele Meduza, care este familiarizată cu sondajul efectuat în iunie, în regiunile Zaporojie și Herson.

Cu toate acestea, oficialii nu consideră starea de spirit a publicului ca fiind o problemă. „Ce rost are agitatul și convinsul prin diferite tehnici, când oamenii pot fi duși direct, cu autobuzul, la secțiile de votare?” a explicat una dintre surse pentru Meduza.

Bursa de Moscova, aprope de colaps. Piața se află deja în picaj, înainte de întoarcerea la tranzacționare a non-rezidenților din țări „prietenoase”

Bursa rusă a scăzut pentru a cincea zi consecutiv. La licitația de vineri, indicele Moscow Exchange s-a aflat în picaj cu 2,7%, la 2068 de puncte (la ora 15:00, ora Moscovei), iar de la începutul lunii august a pierdut deja 6,6%, notează Moscow Times.

Declinul activ este asociat cu temeri crescute cu privire la o ieșire în masă a non-rezidenților din țările prietene, scriu analiștii PSB.

După începerea războiului, impunerea de sancțiuni și prăbușirea indicilor bursieri, Banca Centrală a Rusiei a interzis brokerilor să execute ordine de la investitorii străini, iar aceștia nu și-au putut vinde portofoliile. Dar din 8 august, această interdicție este ridicată pentru „non-rezidenții prietenoși, precum și pentru cei care au beneficiari ruși”.

Acest lucru pune presiune pe piață, împreună cu o scădere a petrolului sub 100 de dolari pe baril și, conform prognozei PSB, ar putea scădea indicele Bursei Moscovei chiar și sub 2.000 de puncte, un nivel sub care a „scăpat” doar o dată în ultimii cinci ani, în ziua în care a început războiul (24 februarie).

Nu este ușor de estimat ponderea non-rezidenților „prieteni” și amploarea unei posibile vânzări. Procesorul HSE Yevgeny Kogan a calculat că acestea reprezintă maximum puțin peste 1% din capitalizarea companiilor din indicele Moscow Exchange. Cu toate acestea, acțiunile sunt foarte diferite în funcție de companii: maxim 12% la Yandex și, de exemplu, la Gazprom și VTB, mai puțin de 0,1%. În cel mai rău caz, dacă toată lumea vinde acțiuni, oferta s-ar putea ridica la 152,3 miliarde de ruble - de patru ori cifra medie de afaceri zilnică din ultima vreme. Dar acest scenariu nu este deloc necesar, scrie Kogan: non-rezidenții pot lua o pauză sau pot face tranzacții multidirecționale (cineva vinde, iar cineva cumpără).

