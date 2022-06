Recrutări în Armata Română. Ce salarii se oferă. Vasile Dîncu, anunț pentru candidați

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, prezent în studioul Digi 24, la emisiunea Jurnalul de seară, moderată de Cosmin Prelipceanu, a declarat, marţi seară, că sunt mai mulţi candidaţi decât posturi disponibile în sesiunea de recrutări pentru Armata Română, transmite RADOR. Se pare că aceștia sunt atrași de stabilitatea şi de salarizarea pe care o oferă aceste posturi. Armata Română a scos la concurs 1.500 de locuri iar în 24 iunie se încheie termenul de depunere a dosarelor.

"Pe 24 iunie se încheie termenul pentru serviciul militar voluntar în Armata Română. Ultimele cifre pe care ni le-aţi dat erau: 5.000 de oameni vor să ocupe 1.500 de locuri. Probabil între timp sunt mai mult de 5.000 de doritori?", l-a întrebat realizatorul emisiunii pe Vasile Dîncu.

"Era o cifră e care aş vrea s-o corectez acum, nu erau 5.000 pentru aceasta, ci erau 5.000 la care se adăugau şi dintre cei care erau pentru o strategie de a aduce în armată nu voluntari, ci pentru profesionişti înarmată şi erau primele zile, primele două săptămâni în care se făcea şi erau adunaţi statistica pe care am văzut-o eu şi acei candidaţi. Astăzi nu am o statistică. Cu siguranţă că avem mai mulţi candidaţi decât posturile care există în acest moment. O să facem o statistică şi o s-o comunicăm la finalul acestei perioade.”, a răspuns Vasile Dîncu.

Ce salarii se oferă în Armată

Vasile Dîncu a explicat că se fac angajări pentru posturi de sergent şi gradaţi profesionişti. Întrebat ce salarii sunt în armată, ministrul Apărării a explicat că acestea sunt în funcţie de specialităţi.

”Sunt în funcţie de specialităţi (salariile - n.r.). În general sunt peste 3.500 de lei, se mai adaugă sporuri. (....) Sigur că noi încercăm acum... Consider că nu am făcut o foarte bună publicitate, nu am făcut campanii de publicitate destul de bune pentru această profesie de militar, o să încercăm ca viitoarele deschideri de asemenea campanii de recrutare să fie mult mai inteligente. Cunosc exemplul unor ţări care lucrează cu cele mai puternice agenţii de publicitate din lume, sigur că plătesc nişte sume pe care noi nu ni le-am putea permite, pentru a face publicitate şi a atrage cei mai buni oameni în zona aceasta militară.”, a afirmat Vasile Dîncu la Digi24.

De ce sunt oamenii atât de interesați

Întrebat de ce crede că sunt atât de mulți candidați, Dîncu a spus că majoritatea oamenii sunt atraşi de stabilitate şi salarii, atunci când aleg o carieră în armată.

”Sunt două motive importante, un motiv important este stabilitatea şi ideea că o profesie de militar e una sigură. După ce eşti profesionist de puţine ori se poate întâmpla să fii dat afară din armată, dar poţi să avansezi, ai posibilitatea unei cariere. Prin modificarea unor legi încercăm să facem mai fluidă graniţa aceasta dintre soldaţi şi gradaţi profesionişti şi militarii, ofiţerii din corpul superior pentru că în momentul acesta există o graniţă, dar să poţi să promovezi şi în corpul militarilor care au venit de pe băncile şcolilor militare. Salarizarea este al doilea motiv, încercăm să facem modificări şi sperăm să înţeleagă şi colegii mei din coaliţie că avem nevoie să ajungem la un nivel de salarizare. Acestea au rămas în urmă, la soldat de grad a rămas în urmă din 2009 de exemplu. Avem încă de lucru la chestiunea aceasta”, a mai declarat Vasile Dîncu.

Dîncu, întrebat dacă e vreun pericol pentru turiștii de pe litoral: Nu există, oamenii pot merge liniștiți la mare

În contextul războiului din Ucraina, Vasile Dîncu, a vorbit și despre siguranța turiștilor care aleg litoralul românesc în această vară:

„Există o îngrijorare pentru noi pentru că se află un conflict la o distanță de 50 de kilometri de granițele României, pentru că Insula Șerpilor este ocupată de dispozitive de la care, din când în când, simțim și un bruiaj care ajunge pe teritoriul nostru, dar, dincolo de aceste tipuri de amenințări, nu există o amenințare directă în legătură cu populația din acele zone.

Am fost întrebat, astăzi, la un post de televiziune, despre faptul că oamenii merg în concediu pe litoralul Mării Negre și dacă există vreun pericol din acest punct de vedere. Putem să spunem că nu există un pericol, iar oamenii pot să meargă liniștiți“, a spus, la Digi 24, Vasile Dîncu. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News