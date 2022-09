Rechinii au ieșit din nou la atac. Unde s-a întâmplat de această dată

O femeie a fost mușcată grav de un rechin în timp ce făcea snorkeling în Hawaii. Ea a fost adusă înapoi pe țărm de către cei care se aflau pe plajă, înainte ca personalul de intervenție să sosească și să o ducă de urgență la spital, scrie Daily Star.

Femeia în vârstă de 51 de ani, din Franța, făcea snorkeling în acel moment în parcul Pāʻia Beach din Honolulu, Hawaii, înainte să fie atacată. Ea se afla la aproximativ 100 de metri de mal și nu știa că rechinul se apropia de ea. După cele întâmplate, aceasta a ajuns în stare critică la spital.

Baldwin Beach Park, Lower Pāʻia Beach Park și Kuau Bay Beach Park au fost toate închise de către ofițeri în urma atacului și sunt programate să se redeschidă luni la ora 7 a.m.



Zonele înconjurătoare au fost acoperite cu semne de avertizare privind rechinii de către personalul Diviziei de resurse acvatice DLNR și ofițerilor pentru siguranța oceanică din Maui, pentru a-i îndemna pe vizitatori să fie prudenți atunci când intră în apă. Nu este prima dată când are loc un atac de rechin în zonă, deoarece un scafandru a fost mușcat de degetul mare de la mâna dreaptă de un rechin Galapagos de 2 metri în martie, la începutul acestui an.

Momentul în care un rechin uriaș sare în barca unor oameni. Este vorba despre Mako, bestia care ucis-o pe Roxana în Egipt

Un rechin uriaș a sărit în barca unor oameni. Videoclipul dramatic arată un rechin uriaș care sare din apă și aterizează pe puntea unei bărci, scrie The Sun. Pescarii panicați strigă "Oh, la dracu!" și se grăbesc să se ascundă în siguranță, în timp ce fiara masivă cade deasupra lor. Oamenii au avut de a face cu un rechin Mako din Atlantic, cel mai rapid rechin din lume, în largul coastei Massachusetts, SUA.

În mijlocul luptei, rechinul poate fi văzut sărind de la suprafață la aproximativ 20 de metri dincolo de pupa bărcii pescarilor. Câteva secunde mai târziu, un alt Mako se ridică în aer chiar lângă barcă și se prăbușește pe punte. Acesta din urmă se pare că a lovit un pescar, despre care se credea inițial că s-a prins în undița care era conectată la o centură de sprijin. Un alt bărbat aleargă repede pe o scară pentru a fi în siguranță. Rechinul este lăsat zvârcolindu-se și bătându-se între scaune, pe măsură ce filmarea se termină.

Videoclipul viral a fost postat pe Instagram cu legenda: "Factorul Pucker este la un nivel maxim. Acest Mako a intrat în modul complet de asalt aerian. Este foarte rar ca un Mako să sară într-o barcă, dar să mai fie și filmat... Nemaiauzit.”

Nimeni de la bord nu a fost rănit, potrivit rapoartelor, dar nu este clar ce s-a întâmplat cu rechinul. O nouă lege federală pentru a proteja specia impune pescarilor să arunce rechinii Mako înapoi în apă. Cu toate acestea, doar dimensiunea sa ar fi îngreunat misiunea echipajului de a-l trage în apă, pe lângă pericolul dinților săi ascuțiți ca un brici.

Makos shortfin - cunoscuți și sub numele de rechini albaștri și rechini bonito - cresc până la 3,9 metri. Nu are prădători naturali, dar este clasificat ca fiind pe cale de dispariție la nivel mondial, după ce a fost vânat masiv pentru înotătoarele și pielea sa. Vezi video AICI.

