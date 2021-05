Răzvan Nicolescu, primul român în conducerea Institutului European de Inovare și Tehnologie

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, a intervenit în direct la Antena 3 după ce fost numit membru al Consiliului de Conducere al Institutului European de Inovare și Tehnologie.

”A fost o competiţie deschisă. S-au dat mai multe anunţuri în presa internaţională. Am văzut în revista "The Economist" şi am constatat că respect criteriile solicitate şi am depus o candidatură cu un proiect, zic eu, consistent. Înţeleg că am fost foarte mulţi înscrişi, au fost mai multe etape şi până la urmă au hotărât să mă numească. Este posibil ca în sutele de candidaţi care au aplicat, chiar să fiu eu singurul din România şi probabil a fost greu să decidă, însă e mai puţin important. Ce este important e că am reuşit să fiu acolo şi sper ca lucrurile să se îmbunătăţească şi cu ce spuneaţi mai devreme, cu acele doar 1,8 milioane de euro accesate de către România. Acum vor fi 3,5 miliarde de euro. Sumele au crescut.

Cine poate avea acces la aceşti bani

În primul rând instituţii ale statului, mă refer la universităţi, instituţii de cercetare, dar şi firme private, start-up-uri, adică, oameni care au dezvoltat un proiect şi vor să îl treacă în faza următoare, la nivelul de dezvoltare, de producţie. Este una dintre cele mai avangardiste instituţii ale Uniunii Europene şi se investeşte zic eu, destul de mult în inovare. Mă bucur că aproape jumătate din priorităţile instituţiei sunt în domenii pe care le cunosc, energie, schimbări climatice, mobilitate urbană”, a spus Răzvan Nicolescu în cadrul emisiunii "Obiectiv".