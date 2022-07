Război Ucraina. Şeful serviciului de informaţii, optimist că la anul se încheie conflictul. Soluţia găsită

Şeful Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul ucrainean al Apărării, Kiril Budanov, susţine că războiul cu Rusia ar trebui să se încheie prin revenirea Ucrainei la graniţele sale din 1991. Potrivit oficialului, acest lucru s-ar putea întâmpla anul viitor.

Budanov este convins că primele rezultate vizibile ale momentului de cotitură în războiul din Ucraina vor apărea în luna august a acestui an.

"La sfârşitul anului, să zicem, va fi o stare în care ostilităţile active se vor reduce suficient de mult. Dar acesta nu va fi încă sfârşitul (războiului, n.r.), trebuie să înţelegeţi corect ce spun" - a explicat Budanov, într-un interviu pentru RBC.

Şeful serviciilor de informaţii militare ucrainene a remarcat că va considera sfârşitul războiului revenirea ţării sale la graniţele din 1991.

"Acesta va fi sfârşitul întregii aventuri pe care a întreprins-o Rusia" - a afirmat şeful GUR. Întrebat de un jurnalist când s-ar putea încheia războiul, Budanov a răspuns: "Consider că anul viitor", conform Rador.

Aproape un milion de ucraineni, rămaşi pe drumuri din cauza războiului

Agenţia ucraineană RBC face un bilanţ sumbru al războiului. Sute de copii au murit din cauza invaziei lansate în februarie de Federaţia Rusă, iar aproape un milion de ucraineni au rămas fără case.

Între timp, Rusia susţine că a ocupat ultimul oraş care se mai afla sub controlul armatei ucrainene din provincia Luhansk, notează Politico. Publicaţia americană comentează că acest lucru aduce Moscova mai aproape de îndeplinirea obiectivului de a ocupa întreaga regiune Donbas. New York Times observă că preşedintele rus Vladimir Putin pare să-şi fi reintrat în formă în această lună. Dacă la începutul războiului, Putin părea încordat, furios, ba chiar şi dezorientat, acum el se arată relaxat, calm şi sigur pe sine. În prezent, strategia lui Putin pare să fie aceea de a aştepta evoluţia lucrurilor. El se aşteaptă ca dârzenia Occidentului să slăbească, iar guvernul ucrainean să se prăbuşească, remarcă New York Times. Observatorii realităţilor ruseşti avertizează însă că el încearcă să minimizeze pericolele care sunt încă în creştere. Ucraina nu dă semne că ar capitula, NATO rămâne unit şi se extinde, iar în Rusia efectele războiului ar putea lua o direcţie la care el nu s-ar aştepta, mai scrie New York Times, conform RADOR.

Ruşii au plecat din Insula Şerpilor

Presa internaţională analizează şi consecinţele abandonării Insulei Şerpilor de către forţele ruse. Prin ocuparea acestei stânci pe 24 februarie, Rusia "a sperat să poată controla Delta Dunării, să creeze o bază pentru monitorizarea navelor în largul mării şi să efectueze lovituri în profunzime pe teritoriul ucrainean", explică site-ul de ştiri Novini, conchizând că "epopeea de patru luni din jurul Insulei Şerpilor s-a încheiat - Flota Mării Negre şi garnizoana rusă au suferit o înfrângere decisivă în vecinătatea insulei". Rai News constată că "scenariul se schimbă în Marea Neagră". "Acest eveniment militar înlătură ameninţarea rusă de pe coastele ucrainene şi dă un impuls eforturilor Turciei şi Naţiunilor Unite de a crea coridoare de cereale, în faţa unei crize alimentare globale tot mai alarmante. La 140 km de portul Odessa şi cu vedere la litoralul românesc, avanpostul de pe Insula Şerpilor va permite controlarea tranzitului de-a lungul coridoarelor navale către Bosfor", comentează agenţia italiană de ştiri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News