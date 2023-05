Rapid Bucureşti l-a transferat pe internaţionalul român de tineret Omar El Sawy: Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană şi să ajungă în Champions League

Echipa de fotbal FC Rapid a anunţat, vineri, transferul mijlocaşului cu origini egiptene Omar El Sawy, de la formaţia din Liga a II-a, FK Csikszereda.



El Sawy este component al naţionalei României de U19 şi câştigător al Ligii Elitelor U19 cu FK Csikszereda.



"Este o onoare extraordinară să reprezint acest club. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt în acest moment. Este primul meu transfer în adevăratul sens al cuvântului. Faptul că reprezint această echipă mă bucură foarte tare. În urmă cu un an, tot pe 19 mai, chiar pe acest stadion, câştigam Cupa Elitelor cu fosta mea echipă. Ţin minte cum m-am simţit atunci când am intrat pe teren şi am văzut acest stadion impresionant. Nu sunt adept al credinţei conform căreia Universul îţi transmite semne, dar faptul că semnez cu Rapid în aceeaşi zi în care am marcat şi am câştigat Cupa este o coincidenţă frumoasă. Cu siguranţă voi da totul pentru suporterii Rapidului şi pentru acest club. Este un loc extraordinar în care poţi evolua. Proiectul pe care îl urmează această echipă este unul progresiv. Vreau să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană şi să ajungă în Champions League. Când am primit oferta din partea clubului am simţit o mare bucurie. Chiar dacă am stat să analizez această decizie, nu am vrut să mă grăbesc, cu inima eram deja aici", a declarat Omar pentru fcrapid.ro.



Jucătorul cu origini egiptene a fost achiziţionat de la FK Csikszereda, fiind cel mai bun jucător al formaţiei U19 din sezonul trecut, campioana Ligii Elitelor U19 şi câştigătoare a Cupei Elitelor U19, după o finală disputată chiar pe Giuleşti.



Omar El Sawy a jucat cu FK Csikszereda în Youth League, unde a şi marcat un gol contra echipei Galatasaray. El a fost promovat în acest sezon la prima echipă, unde a evoluat în 21 de partide, reuşind un gol.



El Sawy a îmbrăcat tricoul naţionalei în toate cele trei meciuri din calificările pentru Campionatul European U19.



Născut la Târgu Mureş, noul mijlocaş giuleştean a semnat un contract valabil pe cinci ani cu Rapid, urmând a se alătura lotului la reunirea echipei pentru sezonul viitor, scrie Agerpres.

