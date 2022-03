Randi, primele declarații despre finalistul Eurovision: "Pur și simplu a acaparat scena"

Randi, unul dintre jurații Eurovision al etapei naționale, a vorbit, în exclusivitate pentru Spectacola, despre WRS, cel care va reprezenta România la Torino.

WRS va reprezenta anul acesta România în finala Eurovision, de la Torino. Juriul, împreună cu publicul, au decis că piesa „Llamame” este cea mai potrivită să ne reprezinte țara, cu un scor de 59,23 de puncte. Randi a făcut parte din juriul de selecție națională Eurovision, de anul acesta, și a dat primele declarații, în exclusivitate, pentru Spectacola.

"L-am ales pe el pentru că am considerat că are un pachet care o să ne ajute să luăm puncte de la public în finală, l-am ales pe el, de asemenea, pentru că aveam alți favoriți, dar din păcate emoțiile i-au trădat, au cântat ușor peste ton, sub ton și nu am putut să le mai dăm notă maximă lor, iar el și-a îmbunătățit show-ul și performanța considerabil de la semifinală, la finală. Pur și simplu a acaparat scena, a cucerit publicul și ne-am gândit că dacă a făcut asta aici, poate să o facă și acolo și piesa e foarte catchy", a declarat Randi, pentru Spectacola.

"L-aș fi văzut pe Basco în finală"

Deși preferințele lui inițiale erau altele, Randi spune că, în finală, cel mai bun, din toate punctele de vedere, a câștigat.

"L-aș fi văzut pe Basco în finală, însă neavând experiență, l-au cam trădat emoțiile și a cântat imprecis, ca să fiu sincer și nu am putut să-i dăm notă maximă, n-am mai putut să-l vedem pe locul unu, pe el. În schimb, WRS a venit cu o energie debordantă efectiv, adică a arătat ca un star pe scena Eurovisionului și ne-am cam schimbat planul. Am plecat cu un plan de-acasă și acolo s-a schimbat total. A câștigat cel care a reușit să scape de emoții și să-și depășească limitele", a continuat Randi.

