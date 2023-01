Ramzan Kadîrov a vrut să îi dea 50.000 euro Andei Adam pentru un concert. Cum a reacţionat vedeta

"M-au îngrozit imaginile pe care le-am văzut. Am fost informată că nu este indicat ca eu să mă duc acolo. Tocmai de aceea pentru a refuza cererea într-un mod oficial, managementul meu de atunci le-a transmis o sumă foarte mare. Cred că suma a fost chiar mai mare de 50.000 de euro”, a spus Anda Adam.

Numai că cecenii nu au considerat suma ca fiind una exorbitantă, aşa că au fost imediat de acord.

"Faptul că ei au răspuns atât de prompt pe mine m-a speriat și mai tare. Am zis că nu are cum cineva să răspundă atât de rapid și când vorbim de o sumă așa mare. E clar că ceva nu este în regulă acolo. Și nu am mai răspuns la mail.

Cred că o săptămână ne-am tot gândit dacă artistul Anda Adam merită să riște să meargă în Cecenia sau nu. Și am considerat că banii nu au valoare în astfel de momente, ci mai importantă este viața și sănătatea. Așa că am refuzat ulterior, politicos, acest concert”, a mai precizat Anda Adam, citată de realitatea.net.

Kadîrov este în Cartea Recordurilor din Rusia. Are cele mai multe sancţiuni de la startul războiului din Ucraina

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a primit din partea Cărţii Recordurilor din Rusia un certificat care atestă că este cetăţeanul rus cu cel mai mare număr de sancţiuni personale aplicate de entităţi străine pentru sprijinul acordat de el campaniei militare ruse din Ucraina, transmite EFE.



"Recordul pentru cel mai mare număr de sancţiuni personale impuse unei persoane, cu 15 sancţiuni, îi revine lui Ramzan Kadîrov", a declarat redactorul-şef al Cărţii Recordurilor din Rusia, Stanislav Konenko, citat de TASS.



"Premiul" a fost înmânat în timpul aniversării a 204 ani de la atestarea documentară a oraşului Groznîi, capitala Ceceniei, care coincide cu împlinirea a 47 de ani de către liderul cecen.



Kadîrov a primit şi un certificat care atestă că deţine recordul pentru cel mai mare număr de sancţiuni la nivel mondial impuse unei persoane, familiei sale şi adepţilor săi.



"Mă aflu pe lista sancţiunilor pentru că apăr islamul, tradiţiile şi obiceiurile noastre şi securitatea ţării noastre. Nimic nu este mai important pentru mine. Din acest motiv sunt fericit", a declarat Kadîrov, la primirea certificatului.



Anterior, liderul cecen s-a lăudat că este persoana cu cel mai mare număr de sancţiuni la nivel internaţional, depăşindu-i până şi pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko şi pe preşedintele sirian Bashar al-Assad.



El a dat asigurări că împotriva lui, a familiei şi susţinătorilor săi, a proprietăţilor sale şi a organizaţiilor pe care le conduce au fost impuse cel puţin 70 de sancţiuni, scrie Agerpres.

