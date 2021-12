Ramona Păun, amintiri din copilărie: Bunica n-a reușit să-mi facă rost de un brăduț și am adormit foarte tristă

SPECTACOLA: Ce a însemnat 2021 pentru tine?

Ramona Păun: Sunt recunoscătoare că am avut parte de un an liniștit, în ciuda situației complicate în care ne aflăm. A fost un an în care am reușit să-mi îndrept mai mult atenția către mine, iar asta mi-a oferit mai mult echilibru și luciditate. Rămân, totuși, lucruri pe care n-am apucat să le bifez în 2021, dar îmi propun să fiu mai eficientă în noul an.

SPECTACOLA: Care au fost cele mai mari provocări dar și cele mai mari reușite?

Ramona Păun: A fost un an cu un ritm domol, nu s-au întâmplat lucruri semnificative, dar am ajuns să prețuiesc asta. Nu întotdeauna trebuie să ai rezultate extraordinare pentru a fi fericit. Micile victorii de zi cu zi ar trebui să fie prețuite mai mult. Sunt la fel de valoroase în evoluția noastră cum sunt și marile reușite.

SPECTACOLA: Cum te pregătești pentru sărbătorile din acest an?

Ramona Păun: Ca în fiecare an, îmi rezerv ceva timp pentru stat în bucătărie, pentru a mă ocupa de meniul de Crăciun, sau alerg după cadouri și decorațiuni. Practic același sport pe care îl face toată lumea în această perioadă. Voi rămâne în București Crăciunul acesta și voi urmări din fața televizorului Știrile ProTV, dar de Revelion intru eu pe teren cu veștile din sport.

SPECTACOLA: Ce reprezintă Crăciunul pentru tine?

Ramona Păun: E sărbătoarea care îmi creează cele mai intense emoții, pentru că zilele de Crăciun sunt cele mai frumoase amintiri din copilăria mea. Crăciunul înseamnă familie, liniște, iubire.

SPECTACOLA: Care ar fi cea mai frumoasă amintire din copilărie legată de sărbătorile de iarnă?

Ramona Păun: Cea mai puternică bucurie pe care am simțit-o vreodată a fost într-o zi de Crăciun, pe când aveam 8 ani și petreceam sărbătorile doar cu bunica mea, pentru că părinții erau plecați. Mereu împodobeam bradul în Ajun, dar în acel an bunica n-a reușit să-mi facă rost de un brăduț și am adormit foarte tristă. Însă a făcut ea o magie peste noapte și, când am deschis ochii dimineață, am văzut în mijlocul camerei un pin superb, pe care l-am împodobit împreună. De fiecare dată când împodobesc bradul retrăiesc emoția acelui moment.

