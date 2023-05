"Răi, da' buni" nu mă mai caracteriza, nu mai vorbea despre mine". De ce a părăsit Mihai Morar emisiunea și a ales podcastul: "Nu am răbdarea să mai ascult pe oricine"

"Eram foarte critic, sarcastic"

"Când am pus punct cu televiziunea, nu știam că voi face un podcast, că se va numi "Fain & Simplu", dar, în lunile alea după ce am terminat cu "Răi, da' buni", mi-am dat seama care e drumul meu, am avut timp și spațiu să mă gândesc. Plus că numele ăsta, "Răi, da' buni", nu mă mai caracteriza, nu mai vorbea despre mine. "Rău, da bun" a fost editorialul săptămânal pe care eu îl scriam în ziarul local din Baia Mare, când eram în liceu și scriam o pagină despre viața liceenilor, a tinerilor din oraș. Eram foarte critic, sarcastic. Ăla eram eu cel de-atunci, dar au trecut 20 de ani, nu mai eram rău, da' bun, trebuia să rup ața asta și a venit "Fain & Simplu".

Mi-au fost suficienți 13 sau 14 ani, când am făcut emisiune la televizor de vânătoare de-asta, am făcut un podcast nu ca să umplu golul lăsat de televiziune, am făcut un podcast ca să fac altceva decât televiziune. Adică pe drumul ăla am mai fost, știu cum e, nu mai vreau. Ți-am zis că ne schimbăm și cred că și vremurile se schimbă sau mie-mi place să cred că noi schimbăm vremurile, mă rog, încă nu sunt foarte hotărât (zâmbește), dar tot podcastul l-am gândit cu totul și cu totul altfel", a spus Mihai Morar pentru viva.ro.

"În televiziune, nu alergi după povestea omului, ci alergi după un titlu"

"Vin dintr-o lume în care am auzit atât de mulți oameni, încât nu prea am răbdarea să mai ascult pe oricine și toate poveștile mondene, nu mai pot asta. Și-atunci, în primul rând, l-am făcut pentru mine – pe cine mi-ar plăcea mie să ascult, pe cine am eu răbdare să ascult două ore? (...)

E un criteriu foarte subiectiv de a alege invitații și chiar când aleg invitați din zona asta a showbizului, invitați notorii, nu-i aleg pentru notorietatea lor, ci pentru potențialul pe care povestea lor îl are de a inspira oameni, de a îi face pe oameni să se regăsească în ceea ce spun eu. Cred că în vremurile astea avem nevoie să auzim oameni cunoscuți sau necunoscuți, dar care să aibă o experiență de viață și în experiențele cărora să ne regăsim. De foarte multe ori asta e terapia unui podcast, să-l asculți pe-un om și să zici: "Da, bă, așa e, așa mi s-a întâmplat și mie, și el a trecut prin asta".

Ori în televiziune n-am avut timp, fiind interviurile foarte scurte, n-ai timp, întotdeauna alergi după știre – în 10 minute cât mai am până la pauza de publicitate, trebuie să scot o știre, un titlu pe ecran de la omul ăsta. Nu alergi după povestea lui, alergi după un titlu, și în titlurile alea de tabloide nu prea se regăsește lumea. Eu cred că lumea nu mai vrea doar altfel, lumea vrea la fel. "Uite, ăsta trece prin ce trec și eu, e la fel ca mine", a mai spus Mihai Morar.

