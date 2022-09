Rafila, despre normativele de personal din domeniul medical: Sunt vechi și trebuie adaptate realităţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat marţi că normativele de personal din domeniul medical care sunt vechi trebuie adaptate realităţilor.



Ministrul Rafila a participat la dezbaterea online "Programele de Sănătate ale României: folosirea inteligentă a contribuţiei pacienţilor", organizată în cadrul Conferinţelor CursDeGuvernare.



"Important este să înţelegem că normativele de personal - fie că discutăm despre personalul medical sau despre alte categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii - trebuie adaptate realităţii. Vedem că sunt multe lucruri care nu se mai potrivesc. Probabil că în viitor o să ajungem şi la o zonă de flexibilizare a secţiilor de spital. Aceste secţii care în mod tradiţional au un anumit număr de paturi şi deservesc exclusiv pacienţi cu anumite tipuri de patologii. Trebuie să devină flexibilă şi să se adapteze nevoilor de servicii medicale dintr-un anumit moment. Este clar că aceste normative de personal care sunt destul de vechi trebuie şi ele adaptate realităţilor", a spus Rafila.

Serviciile de telemedicină, extinse



El a amintit de adoptarea unui act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Potrivit ministrului, în cursul acestui an sau la începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină.



"A trecut acum un act legislativ legat de posibilitatea de a finanţa serviciile de telemedicină. Cred că lucrurile sunt pe repede înainte. (...) Important este că noi deja am promovat legislaţia care face posibilă dezvoltarea acestor servicii şi finanţarea acestor servicii (...). Este clar că încă din cursul acestui an, începutul anului viitor va exista o foarte mare deschidere pentru extinderea serviciilor de telemedicină mai ales că discutăm tot timpul despre accesul pacienţilor la servicii de sănătate, pe de o parte. Pe de altă parte, discutăm de deficitul de resurse umane în anumite zone şi este clar că telemedicina este unul dintre răspunsurile normale, coerente. Mai mult, există şi o strategie la nivelul OMS. Regiunea europeană a organizaţiei promovează o astfel de politică de extindere a accesului la servicii de telemedicină", a adăugat ministrul Sănătăţii.

