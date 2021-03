Radu Herjeu, jurnalist și fost membru al CNA, a vorbit despre amenzile pe care le acordă Consiliului Național al Audiovizualului diverselor emisiuni și posturi TV. Acesta a fost întrebat dacă a primit vreo amendă în perioada în care prezenta emisiuni.

"Nu, nu am primit. Cred că jumătate din viața mea de om de televiziune, habar nu aveam că există CNA și, când am aflat, era un organism cu care n-am avut de-a face. Și în general, pe unde am lucrat eu, mai ales în prima parte a carierei mele, nu prea existau motive să interacționez cu CNA-ul", a spus Radu Herjeu, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Radu Herjeu a participat pe data de 8 februarie la ultima ședință în calitate de membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după 6 ani.

Vezi mai multe în video: