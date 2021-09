Rădoi vede revanșa cu Islanda: Am rămas acasă la European, vreau să mergem la Mondial

'După părerea mea va fi un meci greu mâine, pentru că se vor întâlni două echipe cu jucători foarte dinamici de la mijloc în sus. Vor fi multe ocazii de poartă pentru ambele echipe şi cred că învingătoarea va fi cea cu organizare defensivă mai bună. În momentul în care a fost tragerea la sorţi, eu chiar mi-am dorit să jucăm cu Islanda. Nu ştiu dacă şi jucătorii, dar eu sper ca până la ora jocului să îi fac să înţeleagă importanţa acestui meci.', a declarat Rădoi.

'Pentru mine este o revanşă'

'Pentru mine este o revanşă şi aşa va fi cu siguranţă şi pentru jucătorii care au fost anul trecut aici. Adică în contextul actual, am rămas acasă la European, dar vreau să mergem la Mondial. Totul se rezumă la această propoziţie şi pentru mine şi pentru ei', a spus Rădoi.

'Jucătorul cheie al Islandei a fost Sigurdsson anul trecut (n.r. - autorul celor două goluri ale Islandei), dar acum el nu se află în lot. Acum, cu noul antrenor, cred că jocul Islandei se va schimba, la fel şi sistemul lor. În opinia mea Islanda de acum este mai bună decât Islanda de anul trecut. Asta chiar dacă are în lot foarte mult jucători tineri. Pentru că ei creează presiune asupra adversarului care are mingea din primul până în ultimul minut. Iar din acest punct de vedere pentru noi va fi dificil, pentru că suntem o echipă care ne place să creăm şi să ţinem mingea jos.', a arătat Rădoi.

'Partida de mâine seară este cea mai importantă pentru că avem de luat o revanşă şi poate fi şi un mare avantaj din punct de vedere mental pentru meciurile care urmează', a adăugat el.

Rădoi a explicat că pentru a obţine rezultatul dorit, jucătorii săi trebui să menţină acelaşi ritm pe tot parcursul meciului de joi seara.

'O victorie mâine ar fi o victorie de moral în primul rând. Jucătorii care vor intra mâine seară pe teren vor trebui să arate ceva mai mult decât am am făcut-o acum un an în primele 30 de minute ale meciului cu Islanda. Pentru noi important va fi cum vom gestiona meciul după minutul 60, pentru că de acolo încep să apară problemele. Va trebui ca jucătorii care voi intra la de la început, dar şi cei care voi intra pe parcurs, să menţină acelaşi ritm. Pentru că noi am avut această problemă, nu am putut să ducem acelaşi ritm din minutul 1 până în minutul 90.', a spus Rădoi.

'Ce ar însemna o înfrângere?'

'Ce ar însemna o înfrângere? Nu ştiu. În momentul de faţă chiar nu mă gândesc la asta şi nu accept. Vom vedea după meci dacă acest lucru se va întâmpla şi care vor fi calculele. Dar momentul de faţă nu accept o înfrângere şi sunt sigur că nici băieţii', a afirmat el. Referitor la criticile privind selecţia pentru meciurile cu Islanda, Liechtenstein şi Macedonia de Nord, Rădoi a menţionat că a ales jucătorii doar din perspectiva valorii acestora.

'Cine se află în postura de selecţioner mereu va fi criticat. Sperăm că aceste critici care vin să ne şi ajute cu o idee, să ne trezească pe noi ca antrenori. Pentru că sunt sigur că niciun antrenor aflat aici nu a făcut ceva voluntar astfel încât performanţa echipei naţionale să fie scăzută. Aşa cum nu cred că a fost sau o să fie antrenor la vreo echipă naţională care să fie implicat în alte lucruri în ceea ce priveşte selecţia jucătorilor.', a spus Rădoi.

'Se ştie că am o stabilitate financiară şi nu ştiu dacă ar putea cineva să intervină ca eu măcar să mă gândesc atunci când fac selecţia la alte lucruri decât la valoarea jucătorilor. Dar nu aceasta trebuie să fie presiunea noastră înainte de acest meci, ci presiunea jocului şi a rezultatului', a precizat selecţionerul.

Întrebat dacă se gândeşte să plece de la echipa naţională în cazul unei înfrângeri cu Islanda, Mirel Rădoi a răspuns: 'Nu putem să vorbim de lucrul ăsta înainte de o partidă. Care e optimismul nostru? Avem timp să vorbim mâine seară după meci cât de greu a fost după ce am câştigat partida'.

Rădoi, confundat cu un jucător de un ziarist islandez

Confundat cu un jucător de un ziarist islandez, Mirel Rădoi s-a amuzat şi a spus: 'Eu sunt antrenorul'.

Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, joi, de la ora 21:45, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, selecţionata Islandei, într-o partidă din preliminariile CM 2022. Prima reprezentativă va mai disputa în perioada următoare în aceste preliminarii alte două meciuri, pe 5 septembrie, cu Liechtenstein (Arena Naţională - Bucureşti, ora 21:45) şi pe 8 septembrie, cu Macedonia de Nord (Tose Proeski Arena - Skopje, ora 21:45).