Provocarea lui Mohammad Murad: Vreau să iau un om simplu și să-l fac într-un an, doi, să câștige 5.000 de euro pe lună

De ce unii oameni fac mai puțini bani decât alții? Ce au aceștia din urmă în plus? Omul de afaceri Mohammad Murad are în vedere o provocare: Vrea să ajute un om simplu ca, în doi-trei ani, să câștige 5.000 de euro pe lună.

Mohammad Murad are 54 de ani și este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară. A venit în România în anul 1982 pentru a face o carieră în medicină, iar după terminarea studiilor și după ce a lucrat timp de doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina, a decis să intre în lumea afacerilor.

În prezent, Mohammad Murad deține lanțul de hoteluri Phoencia din Capitală, hotelurile Amfiteatrul, Panoramic, Belvedere, Majestic, Perla și Forum, de pe litoralul din România, compania de construcții Triumf Construct și o avere estimată la 130-150 milioane de euro și se clasează pe locul 32 în Top 300 cei mai bogați români.

Printre altele, Mohammad Murad a adus prima shaorma în România și a fost primul om de afaceri care a implementat sistemul all inclusive pe litoralul românesc.

"Banii, flerul sau momentul?"

Invitat la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D, Mohammad Murad a fost întrebat "Ce contează cel mai mult în afaceri? Banii, flerul sau momentul?"

Omul de afaceri a mărturisit că, pe cât de important este flerul, pe atât de important este și momentul.

El a povestit, în acest context, că "am ținut un spațiu unde am plătit chirie trei ani fără să fac nimic acolo pentru că nu am simțit că e momentul. Atunci, după trei ani am luat decizii. Am recuperat investițiile în opt luni. Spațiul încă există, localul încă există, merge foarte bine. E nevoie să fii între fler și moment - combinația perfectă."

"O persoană care are 500 - 700 de euro pe lună poate ajunge într-o lună jumătate la 2.000 de euro dacă mă ascultă"

Mohammad Murad consideră că "o persoană, dacă scoate mai puțin de 5.000 de euro pe lună, trebuie să lucreze la ea." "Dacă-mi aduceți mâine o persoană care are 500, 700 de euro pe lună, într-o lună jumătate o să-i cresc veniturile de la 700 de euro undeva la cel puțin 2.000 de euro, dar să mă asculte.", a afirmat Mohammad Murad la Kanal D.

Omul de afaceri a explicat că "totul pleacă de la noi", iar "unii își vând ora de muncă cu 10 euro și alții cu 50 de euro."

"Ce nu au primii? E ceva! Când vinzi mai scump ora, înseamnă că ai ceva în plus. Ce ai? Dacă am nevoie de ceva în plus, iau și atunci vând și eu ora de muncă la 50 sau 60 de euro chiar.", a precizat Mohammad Murad.

Provocarea lui Murad

"Aș vrea să fac această provocare, am luat în vedere. Am inițiat niște proiecte pe care urmează să le implementez. Ca idee, vreau să văd dacă pot să iau un om simplu, care astăzi câștigă 1.000 de euro sau 700 euro și să-l fac într-un an, doi, să câștige 5.000 de euro. Este o ambiție pentru mine, un pariu cu mine și sunt convins că voi reuși!", a mai spus Mohammad Murad la "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D.