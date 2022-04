Protest 10 august 2018. Viorica Dăncilă: Am lăsat atribuţiile lui Paul Stănescu. Când laşi pe cineva în loc, toate datele merg spre el

În plus, spune fostul premier, aceasta şi-a delegat toate atribuţiile vicepremierului de la acea vreme, Paul Stănescu, însă se întreabă de ce nimeni nu l-a întrebat pe acesta despre modul în care s-a intervenit.

„Înainte de a pleca în concediu am avut decât informaţii legate de venirea românilor de pretutindeni în Piaţa Victoriei, nu de violenţă, nu de grupuri care vor recurge la violenţă. Am lăsat toate atribuţiile lui Paul Stănescu, deci în perioada 10 august premierul a fost Paul Stănescu, dar nu am văzut pe nimeni care să îl întrebe ce s-a întâmplat atunci, că era premier în funcţie, premier interimar, nu am văzut pe nimeni să spună cum a intervenit, ce informaţii a avut, ce s-a întâmplat, pentru că trebuia să coordoneze toată activitatea. Pe 10 august eram în concediu, nu eram în ţară, am văzut ceea ce se întâmplă, nu avem toate datele pentru că normal, când laşi pe cineva în loc datele merg către persoana care ţine locul respectiv. Ceea ce s-a întâmplat este regretabil, de aceea cred că este nevoie mai mult ca oricând să aflăm adevărul”, a afirmat Dăncilă.

„Eu cred că au vrut să lege aceste evenimente de Viorica Dăncilă, altfel nu-mi explic faptul că a fost contestată cererea pentru plecare concediu, nu-mi explic faptul că totul au legat de Viorica Dăncilă, cu toate că Viorica Dăncilă a lăsat un premier interimar”, a adăugat fostul prim ministru la Etno TV.

Viorica Dăncilă, DEMISIE din PSD după 26 de ani. A intrat într-un PARTID NOU

”Cred că mulți dintre d-vs v-ați întrebat dacă mai există o șansă ca România să ne aparțină. Mi-am pus și eu, de nenumărate ori, această întrebare, și da, cred cu convingere că acest lucru se poate realiza. Cum? Doar dacă fiecare dintre noi luăm decizii radicale.

Eu am luat acum această decizie. După 26 de ani de carieră politică în PSD, m-am hotărât să o iau de la capăt. De astăzi sunt membru al unei formațiuni politice noi. Partidul ”Națiune Oameni Împreuna” (NOI).

Un partid tânăr, cu oameni tineri, dar valoroși, oameni care au decis să nu mai stea deoparte. Nu a fost ușor ca după 26 de ani în care am activat în Partidul Social Democrat să fac acest pas. L-am făcut însă pentru că NU mă mai regăsesc în PSD, nu mai rezonez cu deciziile pe care actuala conducere le ia. Nu eu i-am trădat, ei ne-au trădat pe mulți dintre noi, au dezamăgit încrederea acordată de foarte mulți români. Mi-am asumat activitatea mea publică, cu bune și rele. De aceea, sunt convinsă că revenirea mea în politică va atrage și multe critici.

Însă, ca un om care își iubește țara, ca un bun român, nu pot sta deoparte când văd că lucrurile nu merg bine. Nu am ales să revin în politică pentru a crea sau a întreține divergențe cu cineva sau pentru a ataca celelalte formațiuni politice, chiar dacă am fost atacată cu încrâncenare și agresivitate, chiar din interiorul partidului din care făceam parte. Am revenit în politică pentru a crea consens, pentru un vis mai vechi în care politica poate fi și altfel, o politică în care interesul personal și cel de partid să fie înlocuit cu interesul național", a scris Viorica Dăncilă pe Facebook săptămâna trecută.

