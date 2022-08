Protecţia Consumatorilor a dispus scoaterea definitivă de pe piaţă a 700.000 litri de băuturi răcoritoare.

Comisarii de la Protecţia Consumatorilor Prahova au dispus scoaterea definitivă de pe piaţă a unei cantităţi de aproximativ 700.000 litri de băuturi răcoritoare marca Tymbark, depozitate în soare, şi au amendat producătorul cu 30.000 lei.

Conform unui comunicat al ANPC, în urma unei informaţii apărute în spaţiul public referitoare la modul în care sunt depozitate sticlele cu băuturi răcoritoare într-o locaţie aflată în oraşul Vălenii de Munte, judeţul Prahova, o echipă a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova a întreprins o acţiune de control, care a confirmat cele semnalate. Comisarii au constatat, astfel, la sediul companiei Maspex Romania SRL, din Vălenii de Munte, care este producător al unor produse marca Tymbark, diverse sortimente de băuturi răcoritoare depozitate în aer liber, sub acţiunea directă a razelor soarelui. Acest mod de păstrare nu respectă condiţiile specifice menţionate pe eticheta produselor, unde este specificat clar că produsul trebuie 'a se păstra la loc uscat şi răcoros, ferit de razele soarelui şi de îngheţ'.

'Sunt receptiv la toate mijloacele prin care consumatorii aleg să comunice cu noi, chiar dacă, cei mai tineri folosesc modalităţi neobişnuite de a transmite mesaje, până acum ceva timp. Învăţ permanent, adaug fermitate activităţii de control şi aduc un suflu nou în modul de abordare al fiecărei acţiuni în parte. Am o familie întregită cu cea a celorlalţi consumatori şi mă identific cu lupta continuă care trebuie dusă pentru protejarea intereselor şi drepturilor acestora', a declarat Ion Iordăchescu, comisar şef Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia. Comisarii prahoveni, au sancţionat producătorul din Vălenii de Munte cu amendă contravenţională în valoare de 30.000 lei şi au dispus măsura de oprire definitivă a comercializării şi scoaterea din circuitul consumului uman a unei cantităţi de aproximativ 700.000 litri de băuturi răcoritoare.

Am vrut să vedem dacă știrea cu „raționalizarea alimentelor” la Mega Image este reală.

Așa că am încercat, online, să cumpăr șase sticle de ulei de floarea soarelui. În aplicație mi-a apărut mesaj că „am atins limita maximă”. Am sunat la call center și am întrebat dacă este vreo eroare din aplicație sau nu am voie să cumpăr mai mult de șase sticle de ulei (maximum 12 litri).

„Nu, nu este nicio eroare, este o limită în aplicație”, mi-a spus operatoarea.

„Dar dacă vin în magazin, pot să cumpăr mai mult de șase sticle de ulei?”, am întrebat.

„Din câte am înțeles, au primit și ei acum (n.r. - cei din magazinele Mega Image) o informare că nu se poate depăși un anumit număr de bucăți - nici la ulei, nici la zahăr, nici la făină, adică la produsele de bază. Nu se mai pot cumpără aceste produse în cantități foarte mari în magazine, deci nu e ceva doar din aplicație”, ne-a mai spus operatoarea.

Până la această oră, în aplicația Mega Image, poți cumpăra zahăr și făină, dar maximum 10 kilograme.

Jurnalistul Val Vâlcu are o posibilă explicație privind acest subiect.

„Cred că este o manevră de marketing pentru a se rula stocurile mai rapid. Un astfel de anunț creează panică. De exemplu, oameni care intrau în magazin doar pentru un pachet de gumă și o sticlă de apă, văzând anunțul acesta se pot gândi: „Ia să iau și eu ulei că poate nu va mai fi”. Un astfel de anunț este ca în cazul litrului de 11 lei de la Beiuș. Metoda aceasta de marketing are și un nume: caracterul limitat al ofertei. Este o tehnică de manipulare pe care o recunoaștem cu toții pe ideea de la teleshoping: „primii 100 care sună acum primesc nu știu ce gratis”. Dacă ești al 101-lea și nu primești perna gratis, nu mai iei nici produsul pentru că te enervezi. Așadar este doar o tehnică de marketing, o metodă de manipulare. Așa și cu uleiul: pui astfel de anunțuri prin care limitezi cantitatea și rezultă că îndemni lumea să cumpere acel produs. Oricum este absurd să vii cu un astfel de anunț pentru că omul poate să intre o dată în magazin, duce produsele la mașină, apoi intră să cumpere iar ulei dacă vrea”, este de părere ziaristul Val Vâlcu.

Acest articol reprezintă o opinie.

