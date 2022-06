Proiect la Guvern pentru stoparea plăţii "mascate" a salariilor în IT. Budăi: Există această problemă, nu putem să o ignorăm

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit despre problemele legate de colectarea impozitelor şi taxelor de la angajaţii din domeniul IT, dar şi despre "artificiile" legale folosite pentru a evita plata taxelor.

"Când spunem transformare digitală, ne gândim în special la industria IT. O industrie cu facilităţi de-a lungul timpului, cu oameni bine plătiţi, cu oameni bine pregătiţi, o industrie care oferă multe resurse şi pentru extern. Ştiu că la nivelul Ministerului Finanţelor există o îngrijorare şi un studiu cu referire la faptul că multe dintre salariile din industria IT se plătesc cumva mascat pe companii, pentru a se fenta anumite taxe. Ştiu că se analizează asta. La nivelul Ministerului Muncii aveţi astfel de studii? Ar fi şi motivul pentru care se doreşte, cumva, schimbarea legislaţiei pe zona de impozitare în IT", a întrebat Elena Cristian.

"Într-adevăr, la nivelul Guvernului României se află în analiză un proiect de act normativ în acest scop, având ca obiect de reglementare, de fapt, reaşezarea obligaţiilor fiscale în vederea stabilirii unui regim fiscal. Există această problemă a PFA-urilor, nu putem să o ignorăm, avem analize în acest sens. Cu siguranţă, vom veni cu o soluţie imediată", a replicat Marius Budăi în cadrul dezbaterii Digitalizarea României: noile provocări ale transformării digitale, organizată de DC MEDIA GROUP.

Ministrul Budăi anunță modificări ale Codul Muncii: Va include două directive europene

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a declarat luni, pentru B1 TV, că vor fi aduse o serie de modificări Codului Muncii, așa încât să includă două directive europene.

Una dintre ele asigură o mai bună informare a angajatului din partea angajatorului, iar a doua asigură un echilibru între viața profesională și cea personală.

„Nu neapărat un nou Cod al Muncii, ci unul modificat cu anumite prevederi din aceste două directive. Una e o directivă privind o transparentizare mai mare a condițiilor de lucru, o informare mai largă a angajaților când se angajează, a doua privește echilibrul dintre viața profesională și viața privată.

Foarte important pentru noi e că ele, cu modestia de rigoare că am fost și eu atunci, au fost promovate când România deținerea președinția Consiliului UE în 2019 și e important să precizăm că România a făcut lucruri bune.

La început, când ne angajăm, angajatorul trebuie să spună de atunci despre program și tot ce ține de informațiile despre salariu, posibilitățile de mărire a salariului, tot ce ține de fișa postului și contractul de angajare.

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată, atunci când ai un copil cu probleme poți, de exemplu, să lipsești de la serviciu doar informând angajatorul”, a declarat Budăi, în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

„Între 30 de zile și șase luni va fi limita, dar vom vedea. Noi am scris proiectul la Ministerul Muncii. L-am dat parlamentarilor să-l semneze și să-l depună, vom vedea sub ce formă iese. Voi avea în Consiliile de specialitate un cuvânt de spus. Discutăm și cu ministerele, cu Ministerul Justiției. Vom dezbate în Comisii”, a mai spus ministrul Budăi despre perioada de probă la angajare.

