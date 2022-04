Proiect de modificare a Legii Educaţiei. Cresc sumele pentru cazarea şi mâncarea elevilor care merg la olimpiade. Măsurile anunţate de ministrul Cîmpeanu

"În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene", transmite Ministerul Educaţiei pe site-ul propriu.

"Aş vrea să nu se mire nimeni că aceasta este starea infrastructurii şcolare din România. Asta este situaţia! Iar şcolile sunt proprietatea autorităţilor locale, nu a Ministerului Educaţiei. Ministerul Educaţiei face următoarele lucruri. Lansează un pachet integrat de măsuri pentru susţinerea elevilor olimpici. Este vorba de bursele care au crescut de la câţiva lei pe lună la 500 lei pe lună, pe fiecare lună, pentru fiecare elev care obţine performanţă la olimpiade. Am ajuns în această situaţie pentru că alocaţiile pentru elevii care participă la olimpiade, şi e vorba de 13.000 elevi, plus 3000 de profesori însoţitori, sunt mici. Deşi au crescut de la 50 lei la 100 lei pe zi pe participant, apreciez că e puţin. Motiv pentru care am decis să propun Guvernului creşterea cuantumului la 200 lei pe zi pentru cazare şi masă.

Apoi, susţinem parcursul educaţional al elevilor care demonstrează performanţă la olimpiadele şcolare. Avem de gând să iniţiem o OUG ca aceşti elevi să poată avea acces în învăţământul liceal fără admitere, în clasele corespondente profilului olimpiadelor.

Infrastructura şcolară este proprietatea autorităţilor locale, să fie clar", a precizat Sorin Cîmpeanu la B1 TV, la News Pass, emisiune moderată de Laura Chiriac.

Bani mai mulţi şi la premii

Astfel, conform Notei de Fundamentare a OUG anunţat, se vrea "stabilirea unui cuantum de 200 de lei/zi/participant pentru finanţarea organizării olimpiadelor naționale școlare; finanțarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei". De asemenea, elevii care vor obţine premiul I la Olimpiade vor primi 1000 lei, 700 lei pentru premiul II, 500 lei pentru premiul III şi 300 lei pentru menţiuni. VEZI AICI LISTA COMPLETĂ A MODIFICĂRILOR PROPUSE

Măsuri pentru elevii din Ucraina

"Prin derogare de la prevederile art. 63 alin.(1) lit.e) din Legea educației naționale nr.1/2011, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a- IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență", mai transmite Ministerul.

