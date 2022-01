Prof. Negoiță, lovit de birocrația românească: Dincolo de ironia relatării, ceea ce se întâmplă în țara asta e absurd și grav

Pentru un „capăt de pârloagă” umbli de înnebunești pe la instituții. Mai jos găsiți relatarea sa care arată, încă o dată, eșecul statului român care mai mult încurcă oamenii decât să-i ajute.

„Am aflat astăzi că și mica mea pasiune pentru agricultură costă. Ce credeați că doar golful e scump? Deloc! Evident, nu vorbim despre costuri de același fel ca cele de pe terenul de golf, doar că unde este prea mult golf și politicienii sunt prea gomoși, birocrația invadează societatea precum cancerul.

Pentru un capăt de pârloagă alergi de înnebunești. Lași totul la o parte și de duci. Timpul de muncă, devine timp de ghișeie și de documente.

Ai norocul să găsești un funcționar mai luminat cât de cât, o mai scoți la capăt, fără să-și blestemi zilele. Dai de unul – cum găsii zilele trecute pe la Gura Teghii (Buzău)-, înghiți și aștepți cu pumnii strânși răzbunarea electorală – ca doar românul nu votează din simpatie.

Trecând peste absurdul nevoii de a căra spinări de documente, pe care le scoți de la o instituție să le duci la alte – de altfel ne plângem de statul paralel care știe tot despre noi și ne dă conducători pe măsură, dar instituții …nu știu nimic -, am ajuns să scot un document care mi s-a părut culmea absurdului: istoricul adresei de domiciliu eliberat de serviciul care se ocupă cu evidența populației de la primărie, în cazul meu primăria Buzău, necesar la Direcția Agricolă. Păi cum să nu?! Poți crește lighioane fără așa ceva?!

Evident ai pe la Direcție un CNP, un buletin, un istoric agricol. Cu toate acestea e mare nevoie de istoria vieții private, a domiciliului. Poți să comentezi? Nu. Îți invocă scurt: așa e legea! Poți să te superi pe funcționar? Nu! Împreună am trimis toți ….în Parlament.

Așa că, la treabă!.. adică…la ghișee!

Am prin curaj și am pornit cu colindatul funcționărimii.

La Evidența Populației Buzău, chiar nu a fost greu. Trei ghișee. De la primul am luat informația și cererea. Pe legea …17…cred…Mi s-a răspuns serios: Da! Acum cere istoricul domiciliului Direcția Agricolă. Așa e. Plătiți taxa de 1 leu, mergeți la masă că aici mai vin oameni, mai faceți o copie de pe buletin, că e tot 1 leu și reveniți.

Am urmat instrucțiunile …pas cu pas, evident. Mi-am satisfăcut iarăși datoria de cetățean față de primăria Buzău, că … doar nu-ne pune tot la nas în fiecare zi și am primit dovada de 1 leu. Mi-am mai făcut și o copie tot de 1 leu și am plecat triumfător spre ghișeu.

– Deși durează 5 zile în mod obișnuit, miercuri e gata…

– Ar putea ridica altcineva documentul? Pot trimite un apropiat….Nu știe altcineva de pe stradă că am ceva de ridicat, e sigură acțiunea …

– Nu!

A fost clar. Miercuri mă înființez acolo că altfel primesc pierd termenul la Agricolă….Nu e de glumit cu lucrurile serioase.

*

Dincolo de ironia relatării, ceea ce se întâmplă în țara asta este absurd și grav. Statul Român, în loc să-și lase cetățenii să muncească și să producă, îi ține blocați în tot felul de activități prostești. Oamenii își abandonează munca să se ploconească pe la ghișee. Da, un stat eșuat, care duce la eșec un popor întreg”, a scris preotul Paul Iulius Negoiță pe site-ul său.

