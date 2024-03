Procesul pe certificatele verzi, pierdut de România la ICSID. Despăgubiri de peste 40 de milioane de euro

Ministerul Finanțelor a transmis că SolareRomânia a pierdut procesul la Tribunalul de Arbitraj de la Washington și că trebuie să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro plus dobânzi, conform informațiilor furnizate de Economedia.

Guvernul condus de Victor Ponta în 2013 a instituit prin ordonanță de urgență o schemă de stimulare a investițiilor în domeniul energiei regenerabile din Europa, respectiv 6 certificate verzi (CV) - pentru fiecare MWh de energie electrică generată de un producător - pe o perioadă de 15 ani și asigurarea unei piețe pentru vânzarea certificatelor verzi, în limitele unor praguri minime și maxime.

Începând cu jumătatea anului 2013, România a modificat schema de ajutor prin mai multe acte normative, ceea ce a dus la faptul că aceasta nu mai era la fel de atractivă.

În data de 23.05.2018, 10 societăți au notificat secretariatul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) cu privire la faptul că vor iniția o procedură arbitrală internațională investițională împotriva României.

Dezvoltatorii reclamanți sunt: LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru).

Investiții în parcuri fotovoltaice

În baza cadrului normativ avantajos stabilit de Guvernul Ponta, companiile spuneau că au investit în sectorul de energie regenerabilă construind mai multe parcuri fotovoltaice. Ei susțin că apoi investițiile le-au fost afectate după modificarea legislației.

„Disputa între părți gravitează în jurul schimbărilor legislative reglementate de România în privința sistemului de promovare în energia regenerabilă, astfel cum au fost realizate în perioada 2013-2014 și 2017-2018. În acest sens, reclamanții susțin că, în urma ratificării de către România a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, aceasta s-a angajat să adopte o serie de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin scăderea dependenței de sursele convenționale de energie şi prin încurajarea producției de energie regenerabilă. Se afirmă că România a adoptat mai multe acte normative (relevantă este Legea nr. 220/2008 și modificările la aceasta reglementate până la nivelul anului 2012) prin intermediul cărora, în opinia investitorilor, a fost constituită una dintre cele mai favorabile scheme de stimulare a investițiilor în domeniul energiei regenerabile din Europa. Pe baza cadrului normativ stabilit anterior, reclamanții susțin că au investit în sectorul de energie regenerabilă construind mai multe parcuri fotovoltaice, însă, începând cu jumătatea anului 2013, reclamanții precizează că România a implementat o serie de măsuri adoptate prin mai multe acte normative care au avut efectul de a modifica regimul instituit în sectorul de energie regenerabilă, afectând în mod semnificativ și ireversibil investițiile acestora”, a transmis Ministerul Finanțelor.

În consecință, companiile au cerut daune României în timpul litigiului în valoare de 142,7 milioane euro.

Despăgubiri de peste 40 de milioane de euro

Tribunalul arbitral a dat dreptate companiilor în data de 20 februarie și a obligat România să plătească despăgubiri de 42,2 milioane de euro plus dobândă de la data 1 ianuarie 2022. România mai este obligată să plătească suma de 600.000 de dolari costuri de arbitraj și aproximativ 3,5 milioane euro reprezentând cheltuieli de apărare (60% din total), urmând ca la acestea să fie calculate dobânzi de la 30 de zile de la emiterea hotărârii.

Unul dintre arbitri ICSID a avut o opinie separată care a fost „mult în defavoarea României”, transmite Ministerul Finanțelor. Hotărârea împotriva României a fost luată cu 2-1.

