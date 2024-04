"Procedura Secretă", povestea care a emoționat întreaga țară. Ce avem, de fapt, de învățat de la Marilu și Iustin

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu sunt doi influenceri cunoscuți din România. Cei doi au avut o relație timp de patru ani și și-au dorit foarte mult să aibă un copil împreună încă de când s-au cunoscut. Au luat decizia când aveau două luni de relație și au încercat întâi pe cale naturală, dar pentru că bebelușul nu mai venea, au decis să meargă la medic pentru mai multe investigații. Într-un final au hotărât să apeleze la fertilizare in vitro (FIV), iar aici a început drumul lung al durerii, speranței și dezamăgirii în același timp.

După șapte încercări de fertilizare in vitro și zeci de injecții, Marilu așa și nu a putut avea un copil cu iubitul ei. În cele din urmă ei au hotărât să abandoneze încercările și să-și spună povestea întregii lumi. Au intitulat-o "Procedura Secretă" pentru că atunci când au început să filmeze momente din acest proces al fertilizării in vitro au sperat că finalul va fi unul fericit pentru ei și că vor putea în cele din urmă veni în fața fanilor cu vestea că vor avea un copil.

„În ultimii doi ani, am fost numai pastilată și injectată (…) Cu fiecare injecție pe care ți-o faci, ai un strop de speranță. E un sentiment foarte real atunci când te injectezi. E ca un drog. Injecțiile, când știi că nu poți să faci un copil pe cale naturală, pur și simplu sunt această urmă de speranță”, a povestit Marilu.

„Al treilea transfer nu o să-l uităm niciodată. M-am dus la baie și am avut primul meu test de sarcină pozitiv. Și am fost foarte fericită! (...) Am început să fac analize de HCG, pentru a mă asigura că sarcina este ok. Până într-un punct. În câteva zile urma să am prima ecografie, și atunci am aflat că practic nu este o sarcină viabilă și că urmează să o dau afară. M-am acuzat și m-am urât atât de tare pentru că m-am bucurat la testul acela pozitiv", a mai spus tânăra, plângând.

De ce s-au despărțit

După trei ani de încercări, cei doi au decis să se oprească și să nu mai facă proceduri de fertilizare in vitro (FIV). În plus, toată această perioadă grea le-a afectat relația, iar cei doi s-au despărțit recent, mărturisind că ambii au rămas cu mai multe traume în urma dezamăgirii că deși și-au dat foarte mult silința nu au reușit să aibă un copil. Pe rețelele sociale unii au susținut că au renunțat prea ușor după șapte proceduri eșuate, în timp ce alte cupluri, care au trecut printr-o experiență similară și au reușit într-un final să aibă un copil, au atras atenția că fiecare om duce atât cât poate.

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe care nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mai mărturisit Marilu Dobrescu, în videoclipul publicat pe Youtube.

Ce avem de învățat de la Marilu și Iustin

Povestea celor doi a emoționat o țară întreagă. Chiar și mai multe vedete, printre care Mira și Erika Isac, au empatizat cu ei pe rețelele sociale, iar "Procedura Secretă" a ajuns să fie vizualizată de aproape 2 milioane de oameni pe Youtube. Totuși, ce putem noi învăța din experiența acestor doi tineri? În primul rând, să fim recunoscătorii dacă nu avem probleme de fertilitate, să ne iubim copiii, în cazul în care îi avem, și să ne considerăm norocoși că i-am putut aduce pe lume fără atât mult chin.

În al doilea rând, de la ei am putea învăța despre susținere, cum ar trebui să fie, de fapt, o relație... împreună la bine și la greu. În al treilea rând, să știm să apelăm la un psiholog atunci când realizăm că lucrurile nu mai merg sau că avem traume pe care nu le putem vindeca. Terapia ne poate ajuta mult. Am putea învăța multe despre curaj și sacrificiu. Iar mamele care își abandonează copiii, ar trebui să învețe că au primit cel mai frumos dar, în timp ce alții nu au parte de el chiar dacă îl imploră pe Dumnezeu.

