Probleme cu câinii în București. Părinte: Am făcut sesizare și la poliția locală. Proprietarul ne-a zis să stăm liniștiți, dar copilul meu, de frică, a ieșit în fața mașinilor

După articolul „Un cititor DC News ne-a spus ce a pățit la câteva zile după ce o femeie a fost ucisă de câini pe lângă Lacul Morii: Mi se pare inadmisibil”, un părinte ne-a scris prin ce trece fiul său de fiecare dacă când merge la cursuri de chitară.

Proprietarul unei curți de pe Bulevardul Uverturii (Sectorul 6) ține foarte des poarta deschisă, iar acolo sunt niște câini care latră destul de agresiv în momentul când cineva trece pe trotuar. Părintele care ne-a scris a zis că a făcut și sesizare și la poliția locală. De altfel, a încercat să discute cu proprietarul curții, dar acesta i-a zis că animalele nu mușcă și să stea liniștiți.

„În legătură cu domnul care a întâmpinat probleme cu câinii de pe strada Uverturii din București, aceleași probleme le-am întâmpinat și eu cu soția și cei mici. Am făcut sesizare și la poliția locală, am trecut pe acolo și la fel au sărit la noi, proprietarul susține că nu mușcă și să stăm liniștiți, dar copilul, care merge la chitară în zonă, de frică, a ieșit în fața mașinilor, o să atașez și o poză să vedeți despre ce câini este vorba”, ne-a scris alt cititor DC News pe adresa redacției.

Fotografia din deschiderea articolului ne-a fost trimisă de cititorul DC News.

Un cititor DC News ne-a spus ce a pățit la câteva zile după ce o femeie a fost ucisă de câini pe lângă Lacul Morii.

Cititorul ne-a scris pe adresa redacției că mergea spre Lidl Uverturii, Sectorul 6, pe trotuar, când, dintr-o dată, dintr-o curte care avea poarta deschisă, au început să vină doi câini care lătrau agresiv.

„Aseară mergeam spre Lidl Uverturii și, dintr-o dată, dintr-o carte care are mai mereu poarta deschisă, veneau amenințător spre mine doi câini care lătrau agresiv. Norocul meu a fost că am grăbit pasul și că animalele s-au oprit brusc, lătrau de pe loc, din „buza” curții, dar repet: poarta era deschisă: puteau ieși oricând, iar prin zonă, fiind drumul spre Lidl, merg foarte multe mămici cu copii. N-am mai apucat să fac vreo poză pentru că m-am speriat, dar vă trimit o imagine de pe Google... unde... ce să vedeți... și acolo se vede că respectivul proprietar ține poarta deschisă mai mereu. La întoarcerea de la Lidl, am luat-o efectiv pe stradă, printre mașini, pentru a evita să merg pe trotuar, adică pentru a evita să merg pe lângă curtea care avea poarta deschisă și unde sunt mereu cel puțin doi câini.

Mi se pare inadmisibil ca la nici o săptămână de la tragedia de la Lacul Morii, să ne fie teamă, în continuare, că murim mușcați de câini, iar aici nu mai era în câmp, ca la Lacul Morii, ci pericolul era practic pe trotuar pentru că unii oameni care au câini sunt iresponsabili și țin porțile deschise, iar animalele pot ieși oricând. Vrem să fim în siguranță când mergem pe un trotuar din București, în anul 2023, când mergem la cumpărături, că nu suntem pe câmp”, ne-a povestit cititoarea pe adresa redacției DC News.

