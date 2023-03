Problema cu mașinile aduse din străinătate. Titi Aur a spus la ce trebuie să fii atent: Îți pui viața în pericol! / video

În cadrul emisiunii „DC Conducem“, la DC News, Titi Aur a atras atenția asupra mașinilor cumpărate de români la mâna a doua, fie aduse din străinătate, fie de pe piața internă:

„Multe mașini din România au venit din Germania sau din altă țară accidentate, ori s-au accidentat în România și au fost reparate de meseriașii de la colțul străzii din România, de la tinichigiul care știe el cum să facă. O caroserie poate fi numai din oțel, numai din aluminiu, din oțel și aluminiu sau poate fi din oțel, aluminiu și tot felul de materiale. Oțelul folosit la caroseria mașinii e un fel de oțel la stâlp, alt fel de oțel la tabla exterioară, pentru că nu ai nevoie de calitate maximă la toate, iar ele sunt gândite să coste relativ puțin, dar să fie eficiente.

Ce se întâmplă! Vin mașini în România, din două mașini se face una, se cumpără piese de pe unde se poate, cu un lonjeron care arată ca cel original, dar nu e cel original, iar când tinichigiul se apucă să-l sudeze nu are aparatul care trebuie, nu are calificarea care trebuie, pentru că la caroserie trebuie să lucreze doar cel autorizat. Atunci, el pune lonjeronul la loc, îl pune chiar și drept, dar nu-i face sudura care trebuie. O să spui că mașina arată bine, e întreagă și frumoasă, dar în cazul unui impact, când e lovită din lateral sau din față, mașina nu mai reacționează ca o mașină de 5 stele, ci dimpotrivă, poate să reacționeze ca o mașină de 1-2 stele. Avem situații de mașini reparate la noi, care au ajuns în țări dinafară, au făcut accident, iar românii nu au primit despăgubire. Acolo, după accident, mașina este dusă la autoritatea care are voie să o verifice. Acolo se vede că lonjeronul și sudura nu sunt cele care trebuie.

Autoritățile noastre nu vor, nu fac și nu sunt implicate în a gestiona corect această problemă. Pericolul este foarte mare, pentru că dacă tu cumperi o mașină din România, riști foarte mult ca mașina să fi fost reparată greșit, fie că a fost adusă stricată de afară, fie că a fost accidentată în România, Îți pui în pericol viața! Acest domeniu este scăpat de sub control“, a spus, la DC News, Titi Aur.

