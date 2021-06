Prințesa Diana, 60 de ani, AZI. Cine a fost, de fapt, Lady Di. Controversa cu MOARTEA ei, care e adevărul cu implicarea Prinților Charles și Philip

Astăzi, 1 iulie, Prințesa Diana ar fi împlinit vârsta de 60 de ani, iar povestea ei este demnă de un roman.

Mai mult, anul acesta se împlinesc 40 de ani de la nunta dintre Prințesa Diana și Prințul Charles și 24 de ani de la moartea ei.

Diana, Prințesă de Wales, pe numele de fată Spencer, s-a născut la 1 iulie 1961 în Sandrigham, Regatul Unit și a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit. Ea a dat naștere a doi copii, William, al doilea în linia de succesiune la tronul britanic, și Harry, al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic și a altor cincisprezece state.

Odată cu căsătoria cu Prințul Charles, în 1981 și până la divorțul din 1996, a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (n.r. Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț, Diana, Princess of Wales (n.r. Diana, Prințesă de Wales).

Numită de public și „Prințesa Inimilor”, soția Prințului Charles a inspirat și impresionat o lume întreagă, chiar dacă viața ei a fost marcată de numeroase evenimente mai puțin plăcute, cel mai important dintre acestea fiind relația extraconjugală a lui Charles cu Camila Parker.

Din cauza presiunilor mediatice și a Familiei Regale, în 1996, Diana și Charles au decis să-și spună adio și a fost pronunțat divorțul. Un an mai târziu, Diana a început o relație cu Dodi al Fayed, poveste de iubire care s-a încheiat la data de 31 august 1997, când amândoi și-au pierdut viața în tragicul accident de mașină din Paris.

ZECE lucruri pe care NU le ȘTIAI despre ea

1. Prințesa vorbea despre nefericirea ei, sentimentul de trădare, tentativele sale de sinucidere și două lucruri despre care nu s-a mai auzit niciodată: bulimie nervoasă și o femeie numită Camilla.

2. Părinții ei au divorțat când avea 7 ani. Părinții Dianei, Frances Shand Kydd și Edward John Spencer, al 8-lea Earl Spencer, au avut o relație zbuciumată, iar ea a menționat adulterul și violența domestic drept unele dintre motivele separării lor.

3. Bunica ei, Ruth Roche, baroneasa Fermoy, a fost asistenta personală a reginei Elisabeta, regina mamă.

4. A vrut să fie balerină, dar era prea înaltă.

5. Școala nu a fost punctul ei forte, motiv pentru care a renunțat la vârsta de 16 ani.

6. Înainte de a-l cunoaște pe prințul Charles și de a deveni prințesă, Diana a avut multe joburi ciudate, inclusiv cel de bonă și profesor de școală. A fost plătită cu doar 3 lire pe oră pentru a se juca cu copiii, a face curățenie și a spăla.

7. Diana și Charles erau de fapt rude, mai exact very de gradul 16, ambii descendenți ai regelui Tudor King Henry VII.

8. Rochia de mireasa din tafta ivory a Dianei a bătut un record și a fost realizată de soții David și Elizabeth Emanuel, fiind împobodită cu 10.000 de perle și având o trenă de 25 de metri lungime, una dintre cele mai lungi trene regale din lume.

9. A fost prima personalitate regală care a născut într-un spital.

10. După ce a divorțat de Prințul Charles în 1996, titlul de „Înălțimea Sa regală” i-a fost revocat. Dar regina Elisabeta a II-a nu a fost cea care a decis acest lucru, ci prințul Charles.

Prințesa Diana, fața nevăzută. Nudism și pasiune bolnăvicioasă pentru un DEALER: "Complet GOALĂ în fața celor de la Palat"

Un angajat al Palatului a vorbit despre pasiunile ciudate ale Prințesei Diana, de pe vremea în care era căsătorită cu Prințul Charles. Totul a fost făcut public într-o carte.

„Există un mit cum că Charles şi Diana au trăit fericiţi în acest palat, în primii lor ani de relaţie. În realitate, îi puteai auzi certându-se din prima zi în care s-au mutat aici. Auzeam frecvent din apartamentul lor cum aruncau cu tablouri, farfurii, vaze şi orice le cădea în mână, pe lângă ţipetele aferente. Dar eram instruiţi să fim discreţi în orice situaţie”, au mărturisit foștii angajați ai Palatului.

Angajații susțin că grădinile și pereții acestui palat nu au fost doar martorii nudității ei, ci și al pasiunilor sale obsesive și bolnăvicioase, mai ales cea pentru dealerul de artă Oliver Hoare, bărbat pe care ajunsese să-l hărțuiască.

„Obişnuia să umble aiurea pe holurile palatului, deghizată şi căutând telefoane de la care îl suna de sute de ori. Obsesia ei a atins un asemenea grad, încât soţia lui Hoare i-a sugerat acestuia să sune la Poliţie. Probabil că a fost dureros pentru ea când, într-o zi, a primit un mic colet la Palatul Kensington, în care i se returna un cadou pe care i-l făcuse bărbatului: o pereche de butoni care au aparţinut defunctului ei tată, John Spencer”, dezvăluie angajatul citat în cartea „Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”.

Boala neștiută a Prințesei Diana. Familia Regală îmi reproșa asta

Prințesa Diana a vorbit într-un interviu cu Martin Bashir, în anul 1995, înainte să moară, despre chinurile pe care le-a îndurat prin căsătoria cu Prințul Charles.

Încolțită din toate părțile și vânată de presă, Prințesa Diana a dezvăluit atunci că s-a confruntat cu o tulburare alimentară, mai exact bulimia nervoasă, începută odată cu relația cu Charles, după ce acesta i-a spus că are câteva kilograme în plus. Ei bine, asta nu a fost tot, iar în timpul lunii de miere, ajunsese să vomite de 3-4 ori pe zi.

"Se întâmplă când stima ta de sine este foarte scăzută şi ajungi să crezi că nu însemni nimic. Când îţi umpli stomacul de patru sau cinci ori pe zi, ai un sentiment de confort, dar este unul temporar. Apoi, te simţi dezgustat şi dai totul afară. Înghiţeam tot ceea ce găseam de mâncare şi mi se făcea rău două minute mai târziu", a spus ea.

Cu toate acestea, Lady Di a spus că Familia Regală, în loc să-i ofere sprijinul în lupta afecțiunii, a aruncat paie pe foc și au mers până în punctul în care i-au reproșat prințesei că irosește mâncarea.

Prințesa Diana s-a confruntat cu bulimia timp de câțiva ani, iar vindecarea a venit abia în momentul în care a apelat la ajutor specializat și a conștientizat că nu este ea vinovată pentru problemele avute cu Prințul Charles.

Prințesa Diana, cea mai frumoasă Prințesă a tuturor timpurilor. Studiu incredibil

Grecii antici au dezvoltat la un moment dat un raport de aur, adică un număr irațional pentru măsurarea simetriilor faciale. Pe raportul de aur se bazează și un studiu științific al unui chirurg plastician din Londra, care a analizat frumusețea Prințesei Diana, comparativ cu cea a lui Kate Middleton, Meghan Markle, regina Rania a Iordaniei și prințesa Grace Kelly.

Medicul a folosit formule matematice precise ale secțiunii de aur, pentru a realiza clasamentul și pentru a afla care este cea mai frumoasă prințesă.

După calculele chirurgului plastician, Lady Di, poreclită și "Prințesa Inimilor" se află detașat pe locul 1 în topul prințeselor.

"Diana a obținut cel mai mare scor datorită formei feței, lățimii nasului, sprâncenelor, dar și a frunții. Cele mai mici scoruri au fost pentru bărbie și buze. Buzele ei sunt destul de subțiri și nu atât de bine definite, iar bărbia nu are o formă ideală", a declarat chirurgul plastician, potrivit BrightSide.com.

Potrivit măsurătorilor, prințesa Diana a primit un procent de 89.05%.

Meghan Markle ocupă locul patru. Fosta ducesă de Sussex are o simetrie facială aproape perfectă, atuurile sale fiind forma nasului și a bărbiei, fiind foarte apropiate de standardele ideale de frumusețe ale grecilor antici. Soția Prințul Harry a primit un punctaj de 87.04%.

Kate Middleton se află abia pe poziția cinci, obținând un procentaj de 86,82%. Cu toate acestea, distanța dintre nas și buze, dar și cea dintre ochii ducesei de Cambridge au fost considerate de experți ca fiind cele mai apropiate de perfecțiune.

S-a aruncat pe scări când era însărcinată cu Harry

Documentarul "Diana: In her Own Words" (n.r. Diana: În propriile ei cuvinte) a fost o producție în care telespectatorii au putut să o audă pe Prințesa Diana, să o asculte și să-i asculte propria variantă despre ceea ce a trăit în mariajul controversat cu Prințul Charles.

În acel moment, a povestit despre momentul în care, din disperare, s-a aruncat pe scări când era însărcinată.

Un alt detaliu pe care l-a povestit a fost cel în care Prințul Charles a torturat-o, spunându-i că şi-ar fi dorit ca Harry să fie fetiţă.

"Documentarul va supăra din nou Palatul Buckingham, ca în 2017. Sunt aproximativ 140 de subiecte despre care Diana vorbește în cele șapte ore", averitzează cineastul Tim Jennings.

Potrivit biografilor regali, familiaritatea Dianei cu protocolul regal nu a împiedicat-o să fie "destul de îngrozită" de Regină.

Andrew Morton a susținut că relația dintre regină și nora ei a fost politicoasă, dar formală. El a spus că, în primele zile, "Diana a fost pur și simplu îngrozită de soacra ei". Dar, în timp, el susține că Diana ar fi găsit un "aliat puțin probabil" în Regină, potrivit mirror.co.uk.

Prințesa Diana, chinuită de Camilla

Aflați în primul lor turneu regal, în Australia și Noua Zeelandă, Diana și Charles aveau să întâmpine probleme grave în relație, deși erau deja părinții lui William. În acea perioadă, Prințesa Diana avea 22 de ani, iar micuţul William, un an.

După documentările reprezentanților Netflix, turneul a fost dezastruos. Diana suferea de anxietate şi bulimie şi se certa întruna cu Charles, cu atât mai mult cu cât Camilla Parker era încă prezentă în viaţa lor.

Din cauza presiunii, Prințesa Diana nu a mai rezistat și a izbucnit în lacrimi, în public, moment surprins într-o fotografie celebră.

"E penibilă. E atât de slabă şi fragilă, nu te poţi baza pe ea. Ne face de râs oriunde mergem", îi mărturisea Charles amantei Camilla la telefon, despre comportamentul Dianei în turneu.

Pe lângă asta, Charles începea să simtă pentru prima dată fiorii geloziei din cauza faptului că Diana era iubită de publicul larg.

Prințesa Diana și Camilla, întâlnire tensionată. Cum a pus-o la PUNCT Lady Di pe amanta Prințului Charles

Prințesa Diana, aproape căsătorită deja cu Prințul Charles, se întâlnește la restaurant cu amanta Prințului, Camilla.

Aceasta nu a fost singura întâlnire dintre ele. Cele două femei s-au întâlnit la aniversarea de 40 de ani a surorii Camillei, unul dintre cele mai tensionate momente din istoria monarhiei britanice, iar declarația Prințesei Diana de la acea vreme, din anul 1995: "Am fost întotdeauna trei în această căsătorie, deci a fost cam aglomerată", a spus totul.

Întânirea a pus-o pe Prințesa Diana în ipostaza de a o confrunta pe Camilla și a spus la acea vreme că a fost unul dintre cele mai curajoase momente din viața ei, că s-a simțit eliberată și mândră, scăpând într-un final de neputință după șapte ani de frustrări și gelozii.

Atunci, la petrecere, nimeni nu o aștepta venind, mai ales la brațul soțului ei, Charles, iar la un moment dat, Diana a luat-o de-o parte pe Camilla și i-a cerut să schimbe câteva cuvinte între patru ochi.

"I-am spus: Camilla, ştiu exact ceea ce se întâmplă între voi. Mi-a răspuns: Nu ştiu la ce te referi. I-am zis că ştiu ce este între ea şi Charles. Atunci, ea mi-a zis ceva interesant: Ai tot ceea ce-ţi doreşti. Toţi bărbaţii din lumea asta sunt îndrăgostiţi de tine. Ai doi copii frumoşi. Ce vrei mai mult? I-am răspuns: Îmi vreau soţul", povestea Lady Diana.

Replica rivalei a întârziat să apară, dar gesturile i-au luat locul, pentru că a lăsat capul în pământ și a tăcut.

Prințesa Diana i-a spus lui William că Charles o ÎNȘALĂ

„Păi, eram trei în căsnicia aceea şi devenise cam aglomerat”, a fost mesajul care a șocat întreaga lume la acea vreme.

Cu toate acestea, înainte de-a face publică infidelitatea Prinţului Charles, a trebuit să le dezvăluie copiilor ei motivul și a început cu fiul cel mare, William, pentru că Harry era destul de mic la acea vreme.

„Am mers la şcoala lui şi i-am spus totul între patru ochi. I-am spus că, dacă găseşti pe cineva pe care-l iubeşti, trebuie să faci tot ceea ce-ţi stă în putinţă pentru ca relaţia respectivă să reziste. Şi, dacă eşti atât de norocos încât să găseşti pe cineva care te iubeşte, trebuie, de asemenea, să protejezi acea relaţie”, i-a povestit Prințesa Diana jurnalistului Martin Bashir de la BBC, potrivit The Sun.

"William m-a întrebat atunci ce s-a întâmplat şi dacă pot să-i răspund la o întrebare. Iar eu i-am zis că da. El m-a întrebat dacă ăsta e motivul pentru care mariajul nostru n-a mai rezistat. Iar eu i-am spus că eram trei în acea căsnicie, iar presiunea presei a fost alt factor care a afectat relaţia noastră. Aşadar ambele motive au făcut ca totul să devină foarte greu. Cu toate că încă îl iubesc pe Papa, nu mai pot locui sub acelaşi acoperiş cu el. El e un copil foarte profund şi nu ştim ce efect poate avea tot ceea ce i-am spus atunci. Dar am încercat să-i explic totul într-un mod blând, fără resentimente sau furie”, a continuat ea.

Cum a murit, de fapt, prințesa Diana. Adevărul șocant spus ABIA acum de medicul care i-a acordat primul ajutor

Chirurgul MonSef Dahman a jucat un rol important în lupta pentru salvarea prințesei Diana. În dimineața zilei de 31 august 1997, Diana fusese rănită într-un accident de mașină la Paris. La aproape 24 de ani de la moartea prinţesei Diana, medicul Dahman face dezvăluiri incredibile despre eforturile depuse la acel moment, pentru a o salva pe Prințesa de Wales. Astfel, medicul MonSef Dahman speră să pună stop teoriilor conspiraționale conform cărora a fost un complot criminal.

Doctorul a spus că se odihnea în camera de gardă a spitalului când Bruno Riou, anestezistul de serviciu, i-a cerut să meargă urgent la în cabinetul unde fusese adusă prinţesa Diana.

"Pentru orice medic, orice chirurg, este foarte dificil să te confrunţi cu o femeie atât de tânără care se află în această stare. Dar, desigur, cu atât mai mult dacă este o prinţesă.", a spus MonSef Dahman, pentru Daily mail.

"Am luptat din greu, am încercat totul, a fost într-adevăr terifiant. Nu am putut să o salvăm. Şi asta ne-a afectat foarte mult.", a mai declarat medicul.

"Inima ei nu putea funcţiona corect, deoarece îi lipsea sânge.", își amintește medicul MonSef Dahman.

"Am încercat şocurile electrice de mai multe ori şi, aşa cum făcusem în camera de urgenţă, masaj cardiac", spune Dahman. Echipa a continuat aceste eforturi de resuscitare timp de mai bine de o oră. La ora 4 dimineaţa, Diana a fost declarată moartă.

MonSef Dahman este acum chirurg în orașul Antibes din Riviera franceză, acel "loc de joacă al miliardarilor", care odinioară i-a fermecat pe Picasso și F. Scott Fitzgerald și atrage în continuare elita hollywoodiană.

Citește mai mult AICI

Prințesa Diana, ultima discuție telefonică. A murit la câteva ore după ce a spus asta

Ei bine, acum s-a aflat ce a spus Prințesa Inimilor în ultima sa convorbire telefonică înainte de accident și cu cine a vorbit atunci.

Astfel, cu numai câteva ore înainte de-a muri, Prințesa Diana a vorbit cu cineva la telefon, iar întreaga discuţie a fost înregistrată şi relatată chiar de cel cu care vorbise. Mai exact, acesta l-a sunat pe prietenul ei apropiat şi reporterul regal Richard Kay, pentru a-i spune că era pregătită să "exploreze un alt fel de regalitate", scrie The Mirror.

Prietenul ei, Kay, vorbeşte despre ultima convorbire telefonică avută cu Diana, în documentarul ce poartă numele regretatei prinţese, difuzat pe 24 iunie, în Marea Britanie.

Potrivit lui, deși nu a avut o viață tocmai ușoară în Familia Regală, iar divorțul a fost unul extrem de dureros, Prințesa Diana era pregătită să aibă un nou început pe care abia îl aștepta. În plus, își propusese să petreacă mai mult timp cu copiii ei și să continue să scihmbe lumea prin redefinirea regalității.

Cei de la People au dezvăluit că prinţesa îşi propusese să petreacă mai mult timp cu copiii ei şi să continue să schimbe lumea prin redefinirea regalităţii.

"Am vorbit cu ea în acea seară. Poliţia a spus că ultimul telefon mi l-a dat mie (...) Divorţase de Charles cu un an înainte şi se afla într-o perioadă bună din viaţa ei, doar că voia să se întoarcă şi să-şi vadă băieţii", a spus Ricard Kay.

Prințesa Diana, frici premonitorii la adresa lui Charles: Îmi fac griji până şi din cauza frânelor de la maşină

Biograful regal Ingrid Seward a dezvăluit într-un articol publicat în The Sun că în anul 1997, prinţesa Diana a invitat-o pentru o "discuţie între fete", prilej prin care acesta i-a mărturisit totul despre mariajul cu Prințul Charles.

"Divorţul a fost un iad. Am fost devastată. Nu mă mai simt în siguranţă nicăieri. Ştiu că sună prostesc, dar îmi fac griji până şi din cauza frânelor de la maşină", spune Ingrid Seward că i-a mărturisit Prințesa Diana, potrivit Express.com.

Care e, de fapt, cauza morții Prințesei Diana, în concepția lui William

Prințul William, Ducele de Cambridge, a învinuit deficienţele interviului pentru înrăutăţirea relaţiei dintre părinţii săi şi a spus că acesta a contribuit la paranoia ei.

BBC „nu a reuşit să se ridice la standardele sale de integritate şi transparenţă” privitor la interviul realizat de jurnalistul Martin Bashir cu Prinţesa Diana, arată rezultatele unei anchete independente anunţate joi.

Fiul cel mare al Prințesei de Walles a spus că interviul a reprezentat „o contribuţie majoră la înrăutăţirea relaţiei părinţilor mei” şi a adăugat că, „de atunci, a rănit pe numeroşi alţi oameni. Dar ce mă întristează cel mai mult este că, dacă BBC ar fi investigat în mod corespunzător plângerile făcute iniţial în 1995, mama mea ar fi ştiut că a fost păcălită. A fost dezamăgită nu doar de un reporter necinstit, ci şi de liderii BBC care au preferat să privească în altă parte decât să adreseze întrebările dificile”, a transmis el.

Ducele a mai afirmat că, în opinia lui, modul înşelător în care a fost obţinut interviul „a influenţat substanţial cele spuse de mama mea. A instituit practic o relatare falsă care, mai bine de un sfert de secol, a fost comercializată de BBC şi de alţii”.

Prințul Charles, suspect în cazul morții Prințesei Diana, interogat de Poliție. Biletul tulburător lăsat de Lady Di, dezvăluit ACUM

Dezvăluirea a fost făcută chiar de John Stevens, fostul șef al Scotland Yaed, care a dat și detalii despre interogarea Prințului Charles, ce a avut loc la Palatul St. James's din Londra.

"Stau aici la biroul meu astăzi, în octombrie, dorind ca cineva să mă îmbrățișeze și să mă încurajeze să fiu puternică și să țin capul sus.

Această fază specială din viața mea este cea mai periculoasă. Soțul meu plănuiește un accident de mașină. Defecțiune la frână și leziuni grave la cap pentru a-i elibera calea să se căsătorească cu Tiggy. Camilla nu este altceva decât o momeală, așa că suntem folosiți în toate sensurile cuvântului", a scris Prințesa Diana în biletul lăsat majordomului.

"Este adevărat că au existat acuzații asupra Prințului de Wales și alți membri ai Familiei Regale Britanice. A fost nevoie însă să descoperim dovezi înainte de a-l aborda cu întrebări formale. Nu am descoperit nicio dovadă care să susțină scenariul sugerat de biletul prințesei Diana”, a afirmat John Stevens, citează Daily Mail.

Ce a spus Prințul Charles când a fost interogat

În momenul interogatoriului Prințului, întrebat de ce ar fi scris fosta lui soție un astfel de mesaj, el a declarat că nu avea habar de existența bilețelului, până când acesta a fost făcut public de presa britanică și, mai mult de atât, el nu știa că aceasta ar fi avut astfel de suspiciuni.

Potrivit lui John Stevens, Prințesa Diana ar fi scris acel bilet în perioada în care aceasta i-a oferit celebrul interviul lui Martin Bashir, ce a fost difuzat de BBC.

John Stevens: Nu ați discutat această notă cu ea, domnule?

Prințul Charles: Nu, nu știam că există.

John Stevens: Știți de ce a avut prințesa aceste sentimente, domnule?

Prințul Charles: Nu, nu.

Versiunea necenzurată a notei nu a fost făcută publică până în 2007 în dovezile audiate în ancheta cu privire la decesele Diana și Dodi Fayed.

Stevens a spus că echipa sa nu a găsit alte dovezi în timpul anchetei sale, denumită în cod Operațiunea Paget, pentru a susține scenariul sugerat în nota Dianei.

"Dacă am fi știut la vremea aceea, cu siguranță am fi mers și l-am intervievat. Și ar fi fost parte integrantă a anchetei pentru a ajunge la capătul acesteia", a mai spus Stevens.

Prințul Philip, acuzat de moartea Prințesei Diana. Scrisorile dintre ei au ieșit la iveală. Criză de nervi înainte de înmormântare: Duceți-vă naibii!

Actorul englez Tobias Menzies, care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru portretizarea ducelui de Edinburgh, prinţul Philip în serialul The Crown, a povestit despre relația socru - noră, pe care a cunoscut-o prin intermediul scenariului inspirat de realitate. Acesta a dezvăluit că Prințul Philip a fost fermecat de Prințesa Diana și nu a înțeles niciodată de ce Prințul Charles a avut reticențe.

După moartea Dianei, în atenția juraților care au anchetat cauza accidentului despre care s-a spus că a fost intenționat, au apărut mai multe scrisori pe care și le trimiteau Prințul Philip și Diana și în care prinţesa de Wales îl numea pe acesta "dragul meu tată".

Într-o scrisoare în care vorbeşte despre mariajul în pericol de a se destrăma al fiului său, prinţul Charles, şi al Dianei, prinţul Philip scrie: "dacă mi se va cere, voi face tot posibilul să vă ajut, pe Charles şi pe tine, după posibilităţile mele, dar sunt gata să recunosc faptul că nu posed calităţile unui consilier matrimonial".

Prințul Philip, acuzat de moartea Prințesei Diana

Scrisorile celor doi au ajuns să fie analizate după ce, tatăl milionarului Dodi Al Fayed, bărbatul care a murit alături de Prințesa Diana, a acuzat Casa Regală de implicare în accident și de moartea celor doi și a spus că ducele de Edinburg, printul Philip, a dat ordin serviciilor secrete să îi omoare pe cei doi

Peste 240 de martori au depus marturie în acest proces printre care prietenii apropiați ai prințesei, secretarul prințului Phillip, un oficial din Serviciul Secret și majordomul personal al Dianei, Paul Burrell.



Forțele de ordine au declarat atunci că o mașina Fiat Stilo a provocat accidentul fatal, dar aceasta nu a fost găsită nici până în prezent. Fotograful James Andanson conducea acea mașină în timpul accidentului, motiv pentru care acesta a fost supus unor lungi audieri. Doar că doi ani mai târziu, fotograful a fost găsit mort, lucru care a amplificat suspiciunile conform cărora moartea prințesei Diana nu a fost un simplu accident.



"Nu exista dovezi că ducele de Edinburg a ordonat uciderea prințesei Diana și nu există nicio dovadă că serviciul secret britanic sau o altă organizație guvernamentală a planuit accidentul", a declarat procurorul care judeca procesul.

O prietenă a Prințesei Diana a rupt tăcerea. Scrisoarea lui Philip care a enervat-o pe Diana

Mai mult, o prietenă apropiată a Dianei, Simone Simmons, a scos la iveală alte scrisori pe care Prințul Philip i le-a trimis Prințesei Diana, în timpul divorțului de Charles și care au enervat-o la culme.

Este vorba despre mai multe scrisori trimise între 1994 şi 1995 și în care . Ducele de Edinburgh o critica pe Diana pentru despărţirea de Charles, conform mirror.co.uk.

"Chiar imita vocea lui când mi le citea la telefon. Unele scrisori era scrise de mână, altele la maşină. Observaţiile făcute de Duce la adresa Dianei erau dure şi peiorative", a spus Simmons.

Tot Simone Simmons a spus și că e foarte posibil ca Diana să fi fost ţinta MI6, pentru că ar fi vrut să publice o serie de documente care dezvăluiau legătura dintre mai multe companii britanice cu minele de pâmânt, motiv pentru care a fost omorâtă.

Dezvăluirile ei contrazic relația dintre Philip și Diana pe care Casa Regală o lăuda ca fiind extrem de bună.

Prințul Philip, criză de nervi înainte de moartea Dianei

Mai mult, înainte de funeraliile Prințesei Dianei Prințul Philip ar fi avut o ieșire nevoasă față de reprezentanții Guvernului Blair, de la acea vreme și i-ar fi insultat direct.

La acea vreme, Prințul Philip, Regina și cei doi prinți, William și Harry, se aflau la Buckingham Palace, iar Prințul Philip și-a ieșit din fire când sugestiile s-au îndreptat și spre cei doi prinți, care au fost sfătuiți să meargă în spatele sicriului mamei lor în timpul procsiunii.

Guvernul Blair a avut mai multe idei de organizare a funeraliilor, una dintre sugestii fiind și deschiderea barierelor și lăsarea publicului să urmeze cotegiul funerar, dar poliția nu a fost de acord din motive de securitate pentru membrii Casei Regale.

Adam Boulton, corespondent politic al Sky News, a scris o carte în care a amintit și de acea criză de nervi a Prințului Philip, moment pe care Regina l-a savurat din plin: "Regina s-a bucurat când Philip a țipat la telefon spunând: "Duceți-vă naibii! Vorbim despre doi băieți care și-au pierdut mama!""

În cele din urmă, Prinții William și Harry au mers în urma sicriului mamei lor în timpul înmormântării, iar recent, amândoi au mărturisit că a fost cel mai greu moment din viața lor: "Niciunui copil n-ar trebui să se ceară să facă asta, în nicio circumstanță", a declarat Prințul Harry.

Distanțarea prințului Harry de Familia Regală, prezisă de Prințesa Diana

Ceea ce declara Prințesa Diana mereu despre Harry ne-ar putea duce cu gândul că ea știa că fiul ei cel mic se va rupe la un moment dat de familia sa.

"William se aseamănă foarte mult cu tatăl său, este mai tradițional, mai rațional. În timp ce Harry....Harry este ca mine", declara prințesa Diana cu mult timp în urmă, potrivit telemundo.com.

Prințesa Diana și-a pierdut titlul regal atunci când a divorțat de prințul Charles și a ales să trăiească liberă în loc să trăiească într-o minciună. Ea a fost una dintre puținele persoane din Familia Regală britanică care s-au îndepărtat adesea de la regulile stricte și protocol, citează stiritv.ro.

În ciuda faptului că foarte multă lume este revoltată de decizia ducilor de Sussex și dau vina pe Meghan Markle pentru asta, se pare că prințesa Diana știa că fiu său îi va urma pașii deoarece firea prințului, încă de mic copil, dădea de înțeles că va fi o persoană mai independentă, care nu va putea fi îngrădită de reguli.

Kate Middleton și Meghan Markle, război pe titlu. Cine va fi "Prințesa de Wales", rezervat doar Prințesei Diana

Mai multe voci susțin că atunci când Ducesa de Cambridge va ajunge „Regină Consoartă”, i se va putea da dreptul de a folosi titlul de Prințesă de Wales, rezervat doar Prințesei Diana.

Practic, aceasta este o nouă situație delicată la care Meghan Markle va fi nevoită să ia parte. De-a lungul timpului, au apărut zvonuri care spuneau că motivul renunțării la statutul de membri seniori ai Casei Regale ar fi chiar Kate Middleton, căreia Casa Regală Britanică îi oferă totul.

Astfel, atunci când prințul Charles va devini rege, este posibil să treacă titlul de Prinț de Wales pe numele lui William şi al lui Kate, iar odată cu încoronarea Prințul William, Kate va deveni „Regină Consoartă”.

Deși Camilla, Ducesa de Cornwall, în vârstă de 72 de ani, are în prezent dreptul să fie cunoscută drept Prințesa de Wales, nu folosește acest titlu din cauza asocierii sale de durată cu prima soție a Prințului Charles.

Prințesa Diana este ultima femeie de la Casa Regală britanică care a purtat titlul de Prințesa a Țării Galilor și există posibilitatea ca ducesa Kate să fie următoarea.

„Când Charles va moșteni tronul, Ducele de Cambridge va deveni automat Ducele de Cornwall și Ducele de Rothesay printre alte titluri asumate de către moștenitorul tronului, care toate pot ajunge la William. În calitate de soție a lui William, Kate va deveni Regină Consoartă, ducesă de Cornwall și de Rothesay. În cazul în care ducele de Cambridge ar fi făcut prinț al Țării Galilor, Kate va deveni automat Prințesa de Wales.

La fel, odată cu succesiunea lui William, Kate va deveni Regina Consoartă, deci va împuşca trei titluri dintr-o dată", a declarat Iain MacMarthanne, expert în monarhia britanică, pentru Express.