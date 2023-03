Prin ce schimbari trece corpul tau in trimestrul 2 de sarcina

In trimestrul 2 de sarcina, corpul tau va incepe sa ia in greutate, iar bebelusul se va dezvolta rapid. Acest lucru poate duce la o serie de schimbari fizice si emotionale. De exemplu, nivelurile de hormoni din corpul tau vor fi diferite fata de cele dinainte de sarcina, ceea ce poate provoca schimbari emotionale si fizice. Hormonii pot influenta starea ta de spirit, somnul si digestia.

Afla din acest articol prin ce schimbari majore va trece corpul tau in trimestrul 2 de sarcina.

Cresterea in greutate

In trimestrul 2 de sarcina ca evolutie si modificari specifice se remarca cresterea in greutate. Este normal sa se ia in greutate pentru a sustine dezvoltarea bebelusului. In general, se recomanda o crestere in greutate de aproximativ 0.5-1 kg pe saptamana in acest trimestru. Aceasta poate varia in functie de greutatea initiala a mamei. [1]

Pe masura ce bebelusul se dezvolta, zona abdominala devine mai pronuntata si poate fi dificil sa gasesti pozitii confortabile pentru somn sau activitati zilnice. Este important sa acorzi atentie posturii tale si sa incerci sa dormi pe partea stanga pentru a imbunatati circulatia sangelui catre bebelus. [1, 2]

In trimestrul 2, este posibil sa simti mai multe miscari si lovituri din partea bebelusului tau. Acestea pot fi o experienta interesanta si emotionanta pentru tine ca mama viitoare. Este important sa discuti cu medicul tau daca ai orice ingrijorare sau daca simti ca nu simti suficiente miscari din partea bebelusului. [3]

Schimbari hormonale

Hormonii estrogen si progesteron sunt responsabili pentru multe dintre schimbarile din corpul unei femei in timpul sarcinii. Estrogenul poate cauza cresterea sanilor, retentia de apa si modificari ale ciclului menstrual, iar progesteronul poate relaxa muschii uterului si poate reduce contractiile premature. Aceste hormoni pot afecta, de asemenea, starea emotionala a femeii insarcinate, provocand fluctuatii de dispozitie sau anxietate. [2]

Hormonii tiroidieni pot fi influentati in timpul sarcinii, ceea ce poate duce la probleme cu reglarea temperaturii corpului si metabolismului. Nivelurile ridicate de prolactina pot provoca secretia lactata inaintea nasterii. De asemenea, hormonii adrenocorticotropici pot creste nivelurile de cortizol, ceea ce poate duce la cresterea tensiunii arteriale si la alte probleme de sanatate. [3]

Hormonii care regleaza insulina pot fi afectati in timpul sarcinii, ceea ce poate duce la diabet gestational sau la cresterea riscului de a dezvolta diabet dupa nastere. De asemenea, nivelurile crescute de hormon luteinizant si gonadotropina corionica umana pot afecta producerea insulinei. [1, 3]

Modificari ale pielii

In trimestrul 2 de sarcina, schimbarile hormonale din corpul tau pot afecta nivelul de hidratare al pielii, ceea ce poate duce la uscarea si sensibilizarea acesteia. Potrivit unei cercetari realizate in 2017, aproximativ 40% dintre femeile insarcinate se confrunta cu probleme de piele, cum ar fi pruritul sau mancarimile. [3]



De asemenea, acneea poate aparea in timpul sarcinii din cauza cresterii nivelului de hormoni androgeni, care stimuleaza productia de sebum in piele. Potrivit unui studiu din 2015, aproape 50% dintre femeile insarcinate au avut probleme cu acneea in timpul sarcinii. [3]



Vergeturile sunt alte modificari ale pielii care pot aparea in timpul sarcinii. Acestea sunt mai frecvente in zona abdomenului, sanilor si coapselor si apar datorita intinderii pielii in timpul cresterii bebelusului. Potrivit unui studiu din 2016, aproximativ 90% dintre femeile insarcinate dezvolta vergeturi. [1]



Este important sa discuti cu medicul tau despre orice probleme ale pielii pe care le experimentezi in timpul sarcinii si sa urmezi sfaturile sale pentru ingrijirea pielii. De asemenea, este important sa eviti utilizarea produselor cosmetice care contin ingrediente nocive sau iritante pentru piele si sa iti mentii corpul hidratat prin consumul adecvat de apa si aplicarea regulata a lotiunilor hidratante.

In trimestrul 2 de sarcina, corpul tau trece prin mai multe schimbari importante. In primul rand, vei observa o crestere semnificativa in greutate, deoarece bebelusul tau se dezvolta rapid. De asemenea, nivelurile de hormoni din corpul tau se vor schimba si acestea pot cauza schimbari emotionale si fizice. Pielea poate deveni mai sensibila in acest trimestru si pot aparea probleme precum acneea sau vergeturile. Este important sa ai grija de tine si sa urmezi un stil de viata sanatos pentru a ajuta la mentinerea sanatatii tale si a bebelusului tau.

