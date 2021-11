Prin ce a trecut Ioana Ginghină, celebra actriță din serialul ”Adela”, în vacanță: ”Parcă eram pe altă planetă!”

Ioana Ginghină, una dintre actrițele celebrului serial ”Adela”, a plecat în vacanță în Dubai. Vedeta susține că și-a îndeplinit un vis și, deși nu a vizitat foarte multe locuri, susține că parcă s-a aflat într-o altă lume.

”Fiecare dintre noi avem un wish list, iar Dubai se afla pe lista mea de dorințe, dar fiind foarte prinsă cu filmările serialului ”Adela”, dar și cu numeroase proiecte în perioada lui septembrie, nu am putut călători exact pe 21 septembrie, de ziua mea, ci abia acum, la o lună distanță”, a scris vedeta pe Facebook.

Pentru câteva zile, frumoasa actrița a vizitat Expo 2020 Dubai, deșertul unde a avut parte de adrenalină și de lacrimi, nou inaugurata Ain Dubai, celebra Dubai Frame, Old Dubai cu ale sale bazaruri și multe alte locuri din fascinantul Emirat.

“Nu am reușit să văd foarte multe. Este o zona imensă. Însă am fost fascinată de cum au organizat totul”, a spus Ioana. “În deșert am avut și un pic de adrenalină, pe care nu am mai simțit-o de când eram puștoaică și făceam body jumping și săream cu parapanta. Aventura din deșert e în top pentru mine, cu tot ce a însemnat ea: ferma de cămile, toate giumbușlucurile de pe dunele de nisip, apusul acela minunat, după care tot spectacolul pe care l-am avut, cu dansuri. Belly dance-ul mi-a plăcut foarte mult, mai ales că eu sunt fascinată de acest gen de dans. Finalul nu mai zic, că mi-au dat lacrimile când am văzut cămilele cum se întorc acasă după o zi de muncă”, povestește actrița.

Ioana Ginghină se căsătorește a treia oară

După divorțul de Alexandru Papadopol, actrița Ioana Ginghină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei. Anul trecut, în luna octombrie, actrița a fost cerută în căsătorie de iubitul ei cu care formează o relație de mai bine de un an de zile, iar cât de curând vor merge împreună în fața altarului.

La 43 de ani, actrița nu a spus stop unui astfel de eveniment și a decis să dea iubirii o nouă șansă. În cadrul unui interviu, artista a vorbit despre nuntă.

"E prima nuntă la care nu mă gândesc la formă, ci la fond. O să fie o nuntă cu câţiva prieteni în jurul nostru, cu familia şi cam atât. Sincer îţi zic că am mai trecut o dată prin asta. Cristi nu-și dorește o nuntă mare şi mă bucur”, a declarat Ioana Ginghină.

