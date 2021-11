Primarul USR din Bacău vrea să continue alianța cu PNL. Stanciu Viziteu: Rămân optimist

Primarul USR din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, vrea să continue alianța cu PNL. El crede că „actuala configurație de la București are termen de valabilitate foarte scurt”.

Primarul USR din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, a afirmat că, „în ciuda reconfigurărilor de la București”, el a fost ales „datorită sprijinului pe care l-am primit, pe plan local, de la Partidul Național Liberal”. Astfel, a promis că va face tot ce ține de el pentru a ține această alianță unită. Totodată, Stanciu Viziteu se arată optimist că „actuala configuraţie de la Bucureşti are termen de valabilitate foarte scurt”.

„Am privit cu îngrijorare ruperea alianței PNL-USR-UDMR. Am considerat de la început că aceasta este singura formulă posibilă pentru modernizarea României. În ciuda reconfigurărilor de la București, eu am fost ales datorită sprijinului pe care l-am primit, pe plan local, de la Partidul Național Liberal. Sprijinul PNL Bacău și al zecilor de mii de membri și de simpatizanți liberali a fost decisiv. De aceea, vă promit că voi face tot ce depinde de mine pentru a ține această alianță unită. Voi face tot ce depinde de mine pentru a continua modernizarea Bacăului începută în acest an pandemic.”, a scris primarul din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, pe pagina sa Facebook.

„Nu am avut și nu voi avea niciodată orgolii.”, a scris apoi Lucian Stanciu Viziteu (USR). „Am învățat foarte repede că orgoliile nu sunt bune în politică și că ele pot distruge în câteva clipe ce s-a construit cu dificultate.”

Stanciu Viziteu le-a mulțumit lui Liviu Miroșeanu și „miilor de liberali care, ca şi mine, pun pe primul loc interesele băcăuanilor şi nu interesele politice.” „Am intrat în cursa pentru Primăria Municipiului Bacău cu gândul ca împreună să reuşim să mişcăm lucrurile în direcţia corectă. Am intrat în cursă cu dorinţa de a avea un spital mai bun, şcoli şi grădiniţe moderne, parcuri mai curate şi mai primitoare”, a continuat edilul.

„Rămân optimist pentru că am plecat la drum având alături de mine parteneri care au dovedit caracter, onoare şi bune intenţii. Sunt sigur că actuala configuraţie de la Bucureşti are termen de valabilitate foarte scurt şi că în cele din urmă vom reface singura formulă capabilă să modernizeze ţara, singura alianţă naturală acceptată de electoratul nostru, singura alianţă capabilă să ducă România înainte.”, a mai transmis Lucian Stanciu Viziteu.