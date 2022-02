Primarul și prefectul de Sibiu, depistați cu noul coronavirus

Primarul Astrid Fodor are pentru prima dată COVID-19 și se tratează la domiciliu. Cât timp este în izolare, atribuțiile de primar au fost delegate viceprimarului Corina Bokor.

„Starea mea este schimbătoare. Când bine, când mai puțin bine. Dar urmez schema de tratament și sunt optimistă, în sensul că voi depăși cu bine această încercare”, a declarat Astrid Fodor pentru turnulsfatului.ro.

Și prefectul Sibiului, Mircea Crețu, este în izolare, după ce a fost confirmat cu COVID-19. Atribuțiile au fost preluate de subprefectul Sebastian Șebu.

Mircea Crețu este pentru a doua oară infectat cu SARS-CoV-2. Prima dată a avut test pozitiv în noiembrie 2021. Starea lui Mircea Crețu este stabilă.

De la debutul pandemiei și până în prezent, în județul Sibiu au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS-CoV-2 un număr de 55.052 de persoane, din care 54.403 adulți și 649 de copii. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 561 persoane, dintre care 87 sunt reinfectate.

În municipiul Sibiu, rata de infectare a trecut, marți, de 26 la mie, precizează Mediafax.

Virusul SARS-CoV-2 are o mare preferinţă pentru cavităţile bucale

Potrivit cercetărilor medicale, s-a demonstrat că virusul SARS-CoV-2 are o mare preferinţă pentru cavităţile bucale şi se multiplică activ în glandele salivare; saliva persoanelor infectate are o puternică încărcătură virală. Reducerea încărcăturii virale din gură ar putea fi o strategie pentru stoparea propagării sale şi mai multe studii au demonstrat în acest sens că folosirea apei de gură are capacitatea de a inactiva anumite virusuri care sunt transmise prin aer, precum şi unele coronavirusuri, inclusiv SARS-CoV-2. În prezent, numeroase societăţi odontologice recomandă în timpul consultărilor stomatologice realizarea de clătiri bucale cu CPC pentru a ajuta la reducerea riscului de transmisibilitate a SARS-CoV-2.

Studiul, semnat de un grup de cercetători de la Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară de la Universitatea din Valencia, în frunte cu profesorul Ismael Mingarro şi cercetătorii Manuel Bańó şi Rubén León, de la Dentaid Research Center, completează aceste investigaţii şi explică mecanismul activităţii antivirale a moleculei CPC. Rezultatele demonstrează că acţiunea antivirală a CPC se produce graţie capacităţii sale de a rupe membrana SARS-CoV-2, având drept consecinţă o scădere a capacităţii virusului de a infecta celulele umane şi de a se replica. În cadrul studiului a fost generate particule pseudovirale (VLP), care mimează virusul SARS-CoV-2, conţin cele patru proteine structurale ale virusului şi au dimensiunea şi morfologia particulelor cu încărcătură virală ce provoacă COVID-19. Particulele VLP generate au fost tratate cu CPC şi s-a observat că cele care au intrat în contact cu CPC au fost dezintegrate, a explicat Ismael Mingarro.

