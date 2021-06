Primăria Sectorului 1, amendată de Garda de Mediu. Armand spunea că e FAKE NEWS

Potrivit unui comunicat de presă al Gărzii de Mediu, "UAT SECTOR 1 nu a luat măsurile de salubrizare a sectorului 1 și nu a prezentat documente privind respectarea legislației de mediu. Au fost aplicate, astfel, două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 160.000 lei".

Săptămâna trecută, Clotilde Armand scria pe Facebook că informaţia conform căreia primăria Sectorului 1 ar fi fost amendată de Garda de Mediu este falsă.

Prefectul Capitalei nu vrea să introducă măsuri de urgenţă

„Nu ne dorim să ajungem într-o situaţie în care să trebuiască să luăm măsuri de urgenţă. Acumularea necontrolată de gunoaie în Sectorul 1 poate să ducă acolo. A existat o solicitare din partea Primăriei Sectorului 1, noi urmărim în continuare situaţia. Am solicitat organelor în drept - DSP şi Garda de Mediu - să monitorizeze constant şi să ne raporteze în timp real.", a explicat Alin Stoica la o întâlnire cu factori implicaţi în domeniul salubrităţii în Sectorul 1 făcută la propunerea preşedintelui PNL Sector 1, Sebastian Burduja.

Alin Stoica susține că din cauza conflictului pe care Clotilde Armand îl are cu firma de salubritate deocamdată au fost găsite doar soluții temporare.

„Am văzut că există diferenţe destul de mari între Primăria Sectorului 1 şi prestator cu privire la modul în care privesc acest contract, deci, este destul de corect să afirmăm că în următoarea perioadă o soluţie amiabilă este dificil de găsit, de aceea concentrarea a fost pe o soluţie temporară, care să deblocheze lucrurile şi am identificat împreună cu prestatorul punctele de blocaj şi împreună cu Sectorul 1 şi acţionăm pentru rezolvarea acelor puncte de blocaj. De asemenea, am încercat şi să apropiem punctele de vedere ale celor două părţi şi am avut şi ieri o sesiune de discuţii între părţi. Opiniile şi poziţiile sunt destul de îndepărtate, drept pentru care rămânem la soluţiile temporare", a mai spus Alin Stoica.