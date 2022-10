Previziunile lui Alexandru Mironov. Cum va arăta România în 2100? „Amintiți-vă că între Marte și Jupiter a fost cândva o planetă”

Alexandru Mironov e autor de proză SF, cu experiență la stânga spectrului politic și fost ministru al Sportului. El a vorbit printre altele de legătura dintre imaginație, performanță și efort, în educație, cercetare, competiții sportive și meciuri politice.

În timpul podcastului, Ionuț Vulpescu l-a întrebat pe Alexandru Mironov cum crede că „va arăta lumea în 2060 sau 2100. Dar unde va fi România în 2060?”

„Eu cred că o parte a ei va fi pe asteroizii din centura postmarțiană. Între Marte și Jupiter a fost cândva o planetă, un carambol cosmic a rupt-o în bucățele, și asteroizii ăia sunt gustoși, plini de minereuri, poți să faci cu ei tot felul...

Și oamenii se vor și muta acolo să lucreze. Deja, o experiență făcută acum câteva săptămâni a însemnat bombardarea de la distanță a unui asteroid, tocmai ca să ne asigurăm că nu va izbi pământul. În realitate, el e nevinovat, nu urma să izbească pământul, dar am făcut o experiență. Ia să vedem, putem construi o armată cosmică capabilă să apere pământul? Și Dimorphos, că așa îl cheamă pe ăsta, a și nimerit un asteroid, care are în jurul lui un satelit mititel. Și atunci, foarte dibace, astronomii s-au gândit: „îl împușcăm pe ăla mititel, ca să și vedem efectele.” Îl împușcăm înseamnă nu îl distrugem, că ne trebuia prea mult combustibil, dar facem să își mute traiectoria. Că dacă da, formăm un scut cosmic – Dumitru Prunariu a și fost la ONU Președintele unei asociații de apărare a pământului – prin urmare, generalii și coloneii planetei, în loc să se bată în Rusia și Ucraina, se pregătesc să apere pământul și alții asemenea. Dimorphos, asteroidul, a fost împușcat, a ascultat de ordinele Pământului, și s-a mutat pe orbită. Deci am rezolvat-o, în viitor, am rezolvat-o.

Unde vor fi pământenii? Vor fi peste tot. Pe Marte, în jurul planetei Marte, se învârt la ora la care noi stăm de vorbă, o navă americană, cea care a lansat Curiosity, o navă chineză, care și-a trimis rover, un vehicul, și o navă arabă. Arabii au sărbătorit 50 de ani de la înființarea Emiratelor Arabe Unite cu un foc uriaș, o salbă de artificii spre cer. Și noi suntem acolo. Ei se vor implica și în mersul pe lună. Vor cheltui petrolul de sub picioarele lor, de sub nisip, și se vor amesteca în toate acestea. Deci unde vom fi? Acolo vom fi. Planeta va merge la școală inevitabil. Inevitabil va merge la școală! Africa crește cu o viteză fabuloasă pe care nu o luăm în seamă, a trecut de un miliard de locuitori. Eu am fost la universități care sunt în Africa de Sud”, a precizat Alexandru Mironov.

