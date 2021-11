Au crescut prețurile la energia electrică. Năsui: Cu toată tevatura politică, un lucru a trecut neobservat

"Cu toată tevatura politică, un lucru a trecut neobservat ieri. Au mai crescut puțin taxele din prețul energiei electrice.

Prețul energiei electrice include pe lângă accize și TVA, certificate verzi și o contribuție de cogenerare. Certificatele verzi subvenționează energia verde, iar contribuția de cogenerare subvenționează centralele de cogenerare pe gaz.De ieri a crescut 'contribuția de cogenerare de înaltă eficiență' cu 49% (de la 0.01712 lei/kWh la 0.02554 lei pe kWh).

Impactul în preț va fi mic. Dar picătură cu picătură toate se adună. Mai ales că TVA-ul aplică și acestei contribuții deci orice creștere e deodată cu încă 19% mai mare.Până la plafonare, statul ne mai crește puțin factura", a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

În privinţa gigacaloriei, Florin Cîţu a anunţat că Guvernul va acorda o subvenţie, dar în baza unor principii de alocare clar stabilite

Guvernul va subvenţiona o parte din gigacalorie, dar în baza unor principii de alocare clar stabilite, a declarat prim-ministrul interimar Florin Cîţu.



"Este o situaţie specială şi, indiferent de situaţia politică, trebuie să venim cu soluţii în momentul acesta. Şi aş vrea să avem o discuţie foarte onestă şi transparentă despre nevoile clare. Am văzut discuţiile pe care le-aţi avut cu Ministerul Finanţelor şi aş vrea să împărţim aceste nevoi până la finalul anului şi după aceea în prima parte a anului viitor, până în aprilie, pentru că o să facem aceste alocări împreună cu câteva alocări pentru Ministerul Sănătăţii şi vreau să am o situaţie reală.(...) Referitor la sume, eu am văzut situaţia (...). Am cerut situaţia soldului fiecărei localităţi care a cerut, fiecărui UAT, pentru a fi mai pragmatic, dar ca orizont de timp să ştiţi că ne vom mişca foarte rapid", a afirmat premierul interimar, luni, la întâlnirea în sistem videoconferinţă cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, pentru identificarea unei soluţii pentru subvenţia la gigacalorie.



Cîţu a spus că în această săptămână ar putea fi alocate o parte din sume.



"Sunt câteva zone unde am văzut că sumele sunt cam mari, la Timişoara, la Iaşi şi mai sunt câteva, două sau trei, unde mi se par sumele mai mari. Şi atunci aş vrea să agreăm nişte principii, pe ce facem această alocare de sume din Fondul de rezervă, din bugetul de stat, o facem pentru a susţine această subvenţie la gigacalorie, nu pentru plăţi pentru amenzi, pentru alte plăţi restante şi aşa mai departe. Asta nu vom face, vom face pentru a susţine o parte din subvenţia la gigacalorie pentru a trece această iarnă şi a vă ajuta să treceţi peste această perioadă ", a declarat Florin Cîţu.



El a adăugat că sumele care vor fi acordate se vor stabili după un anumit principiu.



"Putem să discutăm, nu ştiu, cât să dăm pentru fiecare gospodărie, avem o sumă, x, pe care o alocăm din Fondul de rezervă, sunt nu ştiu câte y familii care vor beneficia, împărţim suma la numărul de familii şi atunci poate să fi echitabil. Sunt mai multe variante, dar vreau să agreăm principiile pentru alocarea acestor sume, ca să nu avem după aceea discuţii că la un UAT se duc mai mulţi bani decât la altul", a spus Cîţu.



Şeful Executivului a vorbit, în context, şi despre nevoia unul plan pe termen mediu şi lung.



"Ştiu că este o situaţie excepţională, dar aş vrea să profităm de această situaţie şi să discutăm puţin şi despre un plan pe termen mediu şi poate mai lung, cum putem să folosim această situaţie. Ok, acum vom rezolva situaţia aceasta punctuală, vom subvenţiona o parte din gigacalorie din banii de la buget, vedem sumele exacte, pe asta vom mai discuta, dar asta nu este o soluţie pe termen lung, pentru că nu ajută dacă anul viitor ne aflăm în acelaşi loc. Şi atunci aş vrea, împreună cu primarii din municipiile respective, să ne gândim şi la un plan pe termen lung pentru a nu mai avea aceeaşi situaţie şi anul viitor. Poate o să mai avem anul viitor, dar sper să nu mai fie în 2-3 ani de zile, să vedem cum putem să folosim resursele pentru investiţii sau ce acte normative trebuie să treacă ca să putem să vă permitem dumneavoastră să investiţi sau să nu mai ajungem aici", a mai afirmat Cîţu, citat de Agerpres.