Presupusul iubit al Lidiei Buble, un actor pe care-l știi de pe Netflix

La un an de la despărțirea de Răzvan Simion, se zvonește că Lidia Buble se iubește cu un actor de origine cubanează. Speculațiile au apărut în urma unor imagini și comentarii de pe social media.

Mai multe imagini apărute pe social media, dar și comentarii, arată că Lidia Buble trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, artista a postat câteva fotografii din vacanța în Ibiza.

Cel care a reacționat rapid cu mesaje de apreciere și like-uri se numește Harlys Bacerra și este un actor de origine cubanează, cunoscut pentru aparițiile sale din 'Vis a vis', 'Bounty Hunters', 'Rețeaua Cubaneză' sau 'A opta victimă'.

'Frumoasă!' și 'Mami' sunt doar două dintre comentariile pe care bărbatul i le-a lăsat blondinei, pe Instagram.

Mai mult, cei doi au postat imagini din aceleași locuri.

Lidia Buble și Răzvan Simion și-au spus adio după cinci ani

Lidia Buble și Răzvan Simion au fost împreună timp de cinci ani. În vara anului trecut, cei doi s-au despărțit.

'Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Nu știu dacă se poate să iubești și să te îndrăgostești la modul ăla nebun de mai multe ori. Că după te mai îndrăgostești și iubești e altceva. Te mai îndrăgostești, dar nu dragostea aia mare, dragostea vieții tale poate fi o singură dată, o singură femeie sau un singur bărbat. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. Așa am simțit eu. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu îl mai iubesc. Da, îl iubesc într-un alt fel și într-un alt mod. Dragostea se transformă', a declarat Lidia Buble atunci.

Numărătoarea inversă pentru premiera sezonului 4 'Asia Express' a început. Marea premieră va avea loc sâmbătă, pe 18 septembrie.

Experiența celui mai dur reality-show a început cu provocări încă din momentul în care vedetele și-au pregătit bagajele pentru cursa vieții lor, dat fiind că toți au încercat să anticipeze lucrurile de care nu s-ar putea lipsi pe Drumul Împăraților.

Lidia Buble, ce concurează în sezonul 4 Asia Express alături de sora sa, Estera Buble, a inclus pe lângă haine și accesorii, și un obiect drag, de care nu a putut nicidecum să se despartă: o păpușă Barbie.

Păpușa Bucuria, așa cum a denumit-o cântăreața, face parte din colecția impresionantă de păpuși Barbie pe care Lidia Buble o are acasă: 'Sunt înnebunită după ele! Le vânez pe internet, le caut, le colecționez. Cea pe care am luat-o cu mine în Asia este un model unicat, pentru că nu are păr', a mărturisit vedeta.

'Bucuria' a fost elementul indispensabil din rucsacul Lidiei pe tot parcusul experienței sale de pe Drumul Împăraților, mai mult, Lidia Buble mărturisind că a și dormit cu păpușa în fiecare noapte. (Citește mai mult AICI.)