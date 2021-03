Președinții UE au semnat declarația pentru viitorul Europei

Șefii europeni au semnat declarația miercuri, 10 martie, la ora 13:00, în timpul Conferinței pentru viitorul Europei. Cu ajutorul declarației, Conferința va fi pusă în mișcare, iar cetățenii europeni sunt invitați să se gândească bine la direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană, se mai arată în comunicatul oficial. Data oficială în care Conferința va deveni realitate este 9 mai, cu ocazia aniversării a 121 ani de la Declarația Schuman.

LIVE | It's a special day for European democracy. Today, together with @vonderleyen and @antoniocostapm, we sign the joint declaration in which our three institutions commit to launch the Conference on the Future of Europe on 9 May. #CoFoE https://t.co/wbvU3KD2LF