Președintele PSG anunță că Mbappe și Neymar sunt „parizieni” și că rămân în Paris „întotdeauna”

Conform Marca, președintele clubului parizian, Nasser Al Khelaifi, este sigur că cei doi fotbaliști de talie mondială nu vor părăsi capitala Franței. Într-o dispoziție bună după ce echipa sa a trecut de FC Barcelona cu 5-2 la general, în UEFA Champions League, acesta a declarat: „Mbappe și Neymar sunt parizieni și vor rămâne pentru totdeauna în Paris”.

„Este o mare onoare să fim în sferturile Champions League”, a adăugat președintele clubului PSG. „Deja am uitat ce s-a întâmplat acum patru ani. Va rămâne în istorie, dar am jucat bine și am scos o echipă mare a Barcelonei. Suntem printre ultimele 8”.