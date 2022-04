Premierul Ciucă, mesaj de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Premierul Nicolae Ciucă şi-a exprimat, sâmbătă, cu prilejul Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, susţinerea faţă de cei care îşi dedică eforturile pentru incluziunea copiilor şi adulţilor diagnosticaţi cu această afecţiune şi a subliniat importanţa unui spaţiu de siguranţă şi afecţiune pentru persoanele cu autism.



"Ca în fiecare an, ziua de 2 Aprilie o dedicăm conştientizării autismului. Copiii şi adulţii cu autism sunt parte din societatea noastră şi dorim să ne asigurăm că procesul complex de incluziune se reflectă în măsurile pe care le luăm şi în viaţa de zi cu zi. Fie că vorbim de educaţie, servicii sociale sau felul în care ne raportăm la diferenţe şi diversitate, stă în puterea noastră să le asigurăm un spaţiu de siguranţă şi incluziune. Cu această ocazie, vreau să transmit mesajul meu de susţinere şi respect pentru toate familiile şi specialiştii care îşi dedică timpul, răbdarea şi priceperea pentru binele şi incluziunea copiilor şi adulţilor cu autism", a declarat Ciucă, citat într-un comunicat transmis de Guvern.



Sursa amintită precizează că Executivul se alătură campaniei internaţionale "Light It Up Blue" prin iluminarea Palatului Victoria în albastru, sâmbătă seară, pentru a marca Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului.

Ciucă: Primele sute de facturi au fost introduse astăzi în sistemul național de facturare electronică

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă: ”Primele sute de facturi au fost introduse astăzi în sistemul național de facturare electronică, în prima zi de aplicare opțională e-Factura în relația firmelor cu partenerii de afaceri.

Apreciez efortul Ministerului Finanțelor și ANAF pentru acest pas important către digitalizarea economiei. Vor avea în continuare sprijinul meu, în calitate de prim-ministru, pentru următoarea etapă, când transmiterea facturilor în sistem electronic devine obligatorie începând cu 1 iulie 2022, precum și pentru implementarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri pe teritoriul României, Radarul Mărfurilor.

Aceste două proiecte reprezintă mai mult decât reforme incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, ele sunt esențiale în relația mediului de afaceri cu administrația publică.

Modernizarea și digitalizarea relației statului cu mediul de business vor conduce la reducerea birocrației, creșterea interacțiunii între firme și autorități, scăderea cheltuielilor publice, colectarea mai multor fonduri la buget și, implicit, resurse mai multe pentru investiții în beneficiul cetățenilor și pentru proiecte sociale.România are nevoie de o viziune integrată care să valorifice fondurile naționale și europene pentru finanțarea unui mix de măsuri de sprijinire a categoriilor sociale vulnerabile și de susținere a investițiilor care generează creștere economică și modernizare.”

