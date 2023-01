Predoiu spune că a comis 'o eroare fără intenţie' când a afirmat că soţul Giorgianei Hosu a fost achitat

"Miercuri, în cadrul emisiunii 'Piaţa Victoriei', difuzată de postul 'Europa FM', am făcut o afirmaţie eronată pe care doresc să o corectez, de asemenea, public. În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soţul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat. Eroarea comisă a fost fără intenţie, de bună credinţă am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informaţia pe care o aveam din surse neoficiale", a scris Predoiu, pe Facebook.



El a adăugat că îşi asumă "confuzia creată involuntar", pe care o regretă şi prezintă scuze.



"Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informaţii eronate, culpa îmi aparţine în întregime pentru că nu am verificat informaţia parvenită din surse neoficiale. Bineînţeles, doresc să reafirm principiul independenţei Justiţiei, pe care l-am respectat în toată activitatea mea", a menţionat ministrul Justiţiei.



Fostul poliţist Dan Hosu a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare în dosarul 'Carpatica Asig', pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic şi instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. În acest moment, dosarul se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News