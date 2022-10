Predoiu, după discuția cu Laura Codruța Kovesi: Vom face toate demersurile necesare

La data de 18 octombrie 2022, ministrul Justiţei, Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere cu procurorul-şef european, Laura Codruţa Kovesi. Oficialul european a mulţumit pentru măsurile deja luate în vederea susţinerii EPPO în România şi, în special, pentru asigurarea unui sediu adecvat.

Laura Codruța Kovesi și Cătălin Predoiu au agreat necesitatea lansării, în viitorul apropiat, a unei noi proceduri de recrutare a procurorilor europeni delegaţi, având în vedere că încă 9 posturi din schema naţională sunt vacante. Procurorul-şef european a apreciat menţinerea statu quo-ului legislativ care reglementează poliţia judiciară pusă la dispoziţia EPPO.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate şi aspecte privind posibila modificare a Regulamentului 1939/2017, de înfiinţare a EPPO, stadiul legii de transpunere a Directivei 1937/2019 privind avertizorii de integritate şi modificarea normelor naţionale care transpun complet Directiva 1371/2017 privind protecţia intereselor financiare ale UE.

„Am susţinut şi vom susţine în continuare Parchetul European şi vom face toate demersurile necesare bunei funcţionări a acestuia la nivel naţional. În acelaşi timp, vom susţine toate iniţiativele Comisiei Europene şi ale Consiliului UE, prin care se urmăreşte consolidarea acestei instituţii şi extinderea competenţelor, inclusiv în ceea ce priveşte nerespectarea sancţiunilor UE”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei.

„Astăzi, 18 octombrie 2022, am avut o întrevedere cu procurorul-şef european, Laura Codruţa Kovesi. Oficialul european a mulţumit pentru măsurile deja luate în vederea susţinerii EPPO în România şi, în special, pentru asigurarea unui sediu adecvat. În urma întâlnirii, am agreat necesitatea lansării, în viitorul apropiat, a unei noi proceduri de recrutare a procurorilor europeni delegaţi, având în vedere că încă 9 posturi din schema naţională sunt vacante. Procurorul-şef european a apreciat menţinerea statu quo-ului legislativ care reglementează poliţia judiciară pusă la dispoziţia EPPO.Totodată, am abordat şi aspecte privind posibila modificare a Regulamentului 1939/2017, de înfiinţare a EPPO, stadiul legii de transpunere a Directivei 1937/2019 privind avertizorii de integritate şi modificarea normelor naţionale care transpun complet Directiva 1371/2017 privind protecţia intereselor financiare ale UE.Cu această ocazie, am asigurat că vom susţine în continuare Parchetul European şi vom face toate demersurile necesare bunei funcţionări a acestuia la nivel naţional. În acelaşi timp, vom susţine toate iniţiativele Comisiei Europene şi ale Consiliului UE prin care se urmăreşte consolidarea acestei instituţii şi extinderea competenţelor, inclusiv în ceea ce priveşte nerespectarea sancţiunilor UE”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

VEZI ȘI: Ciucă afirmă că Legile Justiţiei votate, luni, în Parlament, "pun bazele unei adevărate modernizări a sistemului, aliniază justiţia la principiile europene şi îi consolidează independenţa"

Premierul Nicolae Ciucă, preşedinte al PNL, afirmă că Legile Justiţiei votate, luni, în Parlament, "pun bazele unei adevărate modernizări a sistemului, aliniază justiţia la principiile europene şi îi consolidează independenţa".



"Am votat astăzi Legile Justiţiei în Senatul României. Noul pachet de legi a fost adoptat de Parlament şi va merge la promulgare. Cele trei legi care au primit votul camerei decizionale astăzi reprezintă un angajament asumat prin PNRR şi un obiectiv important în ridicarea MCV. Pun bazele unei adevărate modernizări a sistemului, aliniază justiţia la principiile europene şi îi consolidează independenţa, asigurând totodată respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti", a scris Ciucă, pe Facebook.



Acesta susţine că noile legi ale Justiţie sunt rezultatul unor consultări ample.



"Noile legi sunt rezultatul unei ample consultări pe care ministrul PNL Cătălin Predoiu a întreprins-o cu toate instituţiile responsabile din domeniu, iar în redactarea lor au fost implementate recomandările Comisiei de la Veneţia, MCV şi ale instanţelor judiciare", a mai adăugat premierul Nicolae Ciucă.



Plenul Senatului a adoptat, luni, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind organizarea judiciară, proiectul legislativ privind Statutul judecătorilor şi procurorilor şi proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News