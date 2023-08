Povestea de viaţă a lui Gheboasă, băiatul sărac din Şerpărie care a trăit şi cu 200 de lei pe lună. "Veneam în Bucureşti la înregistrări dar nu ştiam dacă mai am bani să mă şi întorc"

A pus România pe jar cu prestaţia de la Untold şi a ajuns în toată presa din România ultimelor 48 de ore de când a venit în faţa publicului cu o piesă care are deja peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube. Pe numele său real, Gabriel, cântărețul 22 de ani s-a făcut prima dată remarcat la show-ul de talente „One True Singer”, iar mai apoi a participat la emisiunea Survivor unde a devenit cu adevărat cunoscut pentru o ţară întreagă.

În spatele imaginii de băiat dur se ascunde o poveste de viață sfâşietoare. Lipsit de iubirea maternă, Gheboasă a crescut în centre de plasament și a avut parte de destule neajunsuri cât să-l ambiţioneze să-şi lase condiţia precară undeva în urmă şi să-şi urmeze visul: acela de a deveni artist şi de a urca pe scenă. Chiar la sfârşitul intervenţiei din platoul România TV a ţinut să dea tinerilor un sfat de viaţă, din puţine şi simple cuvinte: "Poţi să ieşi din noroi dacă vrei cu adevărat să reuşeşti!" - o învăţătură cât o viaţă trăită în nevoi şi lipsuri. Tot spre finalul emisiunii, Gheboasă a mărturisit şi cum atunci când avea 16 ani, din cauza unui scandal care s-a lăsat cu bătaie în faţa unui club din Târgovişte, a fost dus la poliţie, fără să-i fi fost, însă, întocmit dosar penal. A trecut prin multe, a ieşit din multe iar acum, de mai bine de două zile, s-a trezit în mijlocul a "ceva" poate mai mare, mai tare şi mai ameninţător decât un raid al Poliţiei: gura lumii.

Copilărie nefericită

S-a născut în cartierul Şerpărie din Târgovişte dar, în ciuda condiţiilor vitrege de trai, a refuzat să-şi ducă viaţa precum o târâtoare, aşa cum bine au spus-o şi cei din platoul România TV. Astăzi este unul dintre artiștii trap ai momentului, are fani de toate vârstele, are concerte şi milioane de vizualizări în online.

Gheboasă nu a avut o copilărie ușoară. A crescut în cartierul Șerpărie, într-un mediu "de cartier", de suburbie, unde sărăcia, drogurile şi jignirile pe seama etniei erau la ordinea zilei. Puțini știu că tânărul a fost în plasament încă de la o vârstă fragedă. Până la șase ani, Gabriel a locuit la o familie adoptivă. Mama nu l-a vrut la naștere, iar tatăl său era în închisoare.

"N-am avut cea mai roz copilărie. Eu sunt Gabriel Emil, vin din Târgovişte dintr-un cartier rău famat, de rromi. Am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici, am plecat de acolo de unde e foarte greu să-ţi depăşeşti condiţia. În fiecare seară, mă rugam la Dumnezeu să reuşesc. Am şi muncit, am tras tare. Veneam la Bucureşti, încercam să fac muzică când nu credea nimeni în mine şi nu era nimeni lângă mine decât Dumnezeu. Am trecut prin foarte multe lucruri rele şi la şcoală, afară, printre copii, fiind de etnie rromă.

O mică parte din viaţa mea am petrecut-o la orfelinat. Am stat acolo cam un an de zile, de când m-am născut, pentru că mama mea nu m-a vrut şi m-a dat la stat iar tatăl meu era închis. Eram pe numele mamei mele iar mama nu a vrut niciodată să-i dea semnătură bunicii mele din partea tatălui ca să mă ia. Apoi am avut noroc de o familie care m-a luat în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am astăzi iar eu sunt mândru de aceşti oameni, îi iubesc şi aproape că îmi dau lacrimile când vorbesc despre ei. Ei m-au crescut şi m-au educat. E vorba despre doamna Luminiţa şi tata Titi din Micro 4, Târgovişte. Aceşti oameni mi-au adus doar bine în viaţa mea şi au fost puşi acolo de Dumnezeu."

"Observ că eşti foarte apropiat de Dumnezeu... eşti credincios, spre deosebire de cei mai mulţi din generaţia ta. Ai un duhovnic?" - a întrebat Ciutacu.

"Da, am un preot la Mitropolia dinTârgovişte care e... wow. "

"Eşti căsătorit?" - a fost o altă curiozitate a moderatorului.

"Mie aşa îmi place să spun. Ne ştim de pe la 14 ani. Eu am 22 de ani, prietena mea are 20. Nu ne-am căsătorit pentru că ne-am gândit că poate nu e încă momentul. Ea e lângă mine în orice moment, 24 din 24."

Gheboasă a făcut mărturisiri şi despre educaţia sa: "Am şcoala generală şi profesionala. Sunt tehnician electrotehnist de uz casnic, ştiu să repar frigidere, aragazuri... Aveam bursă de 200 de lei pe lună la profesională. Trăiam din banii ăia şi eu şi verişoara mea, îmi ajutam şi bunica cu acei bani să mai ia chestii în casă sau de mâncare.

Chiar dacă primii şase ani din viaţă i-am petrecut în Şerpărie unde am crescut, nu m-am dus pe căi greşite ca ceilalţi de acolo, prieteni de-ai mei din cartier care au mers la închisoare, au avut probleme cu Poliţia. Eu nu am avut probleme. Sfătuiesc tinerii să meargă la sală, să facă sport, să meargă la biserică şi să-şi urmeze visul."

Cine i-a fost muză

A venit în urmă cu câţiva ani la Bucureşti pentru a începe o carieră muzicală. Chiar a mărturisit în această seară că şi-a luat inspiraţia de la artistul lui preferat - Dorian Popa. "Urmăresc un influencer pe care eu îl iubesc şi încerc să trăiesc stilul lui viaţă. E vorba despre Dorian Popa. Mă îndrumă zi de zi. Uitându-mă la vlogurile lui învăţ toţi paşii lui. Eu vreau să fiu Gheboasă, dar când aspiri la cineva îţi doreşti să fii ca el, în cazul meu - Dorian Popa."

Gheboasă a zguduit, în acest weekend, o Românie întreagă. A scandalizat pe unul şi pe altul cu versuri nepotrivite pentru minori atunci când a prestat pe scena Untold. Părerile sunt împărţite. Unii spun că ar fi curată ipocrizie, şi asta pentru că melodia cu pricina are deja peste 14 milioane de vizualizări pe YouTube şi că, de fapt, nu a fost nimic nou sub soare pentru nimeni. Sunt însă şi voci care susţin că astfel de cuvinte nu se pretează a fi nici rostite, nici strigate, nici cântate în prezenţa unor adolescenţi, cu atât mai puţin pe o scenă de festival, festival care se vrea a fi pe de-a'ntregul un act artistic.

Cert e un lucru: Gheboasă nu e o "Satana" aşa cum l-au numit unii în social media, nici o "zdreanţă" cum i-au zis alţii, ci un tânăr care a plecat de unde a plecat, de-acolo din "Şerpăria" lui, cu visurile grămadă în spate, a ajuns la Bucureşti, s-a apucat de cântat iar azi a ajuns la Untold. O mare de copii, mai mici sau mai mari, îi ştiau versurile pe de rost. N-or fi fost cuvinte ca pentru Academia Română, poate nici cele mai inspirate dar... aşa cum a zis şi jurnalistul Ciutacu... "nu-s cu nimic mai mult faţă de ce cântau cei de la Led Zeppelin care încurajau consumul de droguri, sau Eminem etc."

Trăim într-o lume gheboasă cu oameni gheboși, mai mult pe dinăuntru decât pe dinafară. Mi-am dat seama că şi pe suflet poţi avea cocoaşă, nu doar sub ceafă! Sincer? Cu toţii cred că suntem puţin aduşi de spate atunci când vine vorba de alţii. Îi judecăm fără să le fi deschis vreodată cartea. Gheboşi în judecată şi la vorbă suntem mai toţi! Şi de ce? Când e atât de mult loc pentru atât de multă lume, chiar şi pentru Gheboasă cu tot cu poezia lui despre orificii care a cutremurat planeta!

