"Poți să ai câți bani vrei. Dacă ești prost, ești prost". Selly, criticat dur de Oana Roman. Cum i-a răspuns vloggerul: "Mă certa foarte tare"

"Și, apropo de asta, pe mine băiețașul ăsta (n.r. – Selly) mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. În această situație își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat, cheltuind 20.000 de euro pe lună. Asta e ceea ce transmite acest băiețaș. După, are tupeul să dea lecții despre educație.

Educația nu este un lucru care ține doar de casă și de școală. Artistotel (nu cred că el știe cine este Aristotel) spunea că educația ține de responsabilitatea publică și nu doar privată. Da, educația este un set de valori, care vine din partea adulților către tineri, dar este și responsabilitatea publică a societății. Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societatea absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum”, a spus Oana Roman pe Instagram, scrie viva.ro.

"Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări"

"Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări - și îmi cântăresc cuvintele -, sunt oameni care nu au niciun fel de educație, niciun fel de pregătire, care s-au îmbogățit, în general, majoritatea din ei, pe banii statului, care nu știu să-și educe copiii… și, da, ei sunt o nenorocire, pentru că ei creează o pătură socială și generații noi de tineri pierduți, distruși, needucați, drogați, alcoolici, care primesc mașini de sute de mii de euro la 18 ani, care nu învață, care nu citesc, care nu învață de acasă niciun fel de valori, dar problema este că nu mai învață nici din societate niciun fel de valori, pentru că educația nu vine numai de acasă, de la școală. Societatea are un rol important în educație, asta apropo de ceea ce comenta și de ce bătea câmpii un băiat d-ăsta influencer puber, (n.r. – Selly), apropo de scandalul ăla cu Untoldul și spunea că educația e doar de acasă. Nu e adevărat.

Textul ăsta pe care l-a vomitat băiatul ăla (n.r. – Selly), un text pe care cineva i l-a scris și el doar l-a citit, dar oricum n-a înțeles nimic din ce-a spus (dacă n-a citit nimic în viața lui, este foarte greu să vorbească despre anumite lucruri).... Comenta acolo despre Eminescu - în afară de Luceafărul nu cred că băiatul ăsta a citit ceva de Eminescu în viața lui, ca să-și dea cu părerea. Ideea este că educația ține și de societate, iar în România societatea este profund viciată de oamenii ăștia care n-au nimic în cap", a mai adăugat Oana Roman.

"Poți să ai câți bani vrei. Dacă ești prost, ești prost"

"Plus că mai e o problemă - sunt copii care se nasc în familii în care nu au de unde să primească educație. Dacă ei trăiesc într-o societate în care modelele sunt băiețașii ăia de cântă trap, pe care nu-i putem compara cu BUG MAFIA - altă imbecilitate pe care a zis-o băiatul ăla (n.r. – Selly) -, băiețașu ăsta care a făcut bani din online, dacă se închide online-ul mâine, moare de foame, că nu are nicio meserie, recunoaște că n-a citit nimic în viața lui și are doar bani. Poți să ai câți bani vrei. Dacă ești prost, ești prost. Dacă ești needucat, ești needucat, punct. Este vorba și despre valori. Dacă sunt copii needucați, dar în societate mai văd niște valori cât de cât, mai învață câte ceva. E foarte important ce fel de valori ne alegem, pentru că sunt și oameni foarte ok", a spus vedeta.

Cum i-a răspuns Selly

"Aseară am primit niște mesaje vocale de la băiatul puber. Nu s-a obosit să scrie, probabil că e foarte greu să scrii mai multe fraze. Am ascultat doar două din ele, restul nu le-am mai ascultat. Mă certa foarte tare pentru faptul că l-am acuzat că nu citește și mi-a zis: "Eu am citit la viața mea”. Mi-am adus aminte de un interviu în care singur a recunoscut că a citit doar vreo 15 cărți, pentru că nu a avut timp. Mi-a răspuns: "Da, dar am citit 15 cărți serioase, nu porcării”. Nu, tati, nici BAC-ul nu-l iei cum trebuie dacă ai citit doar 15 cărți.

Mi-a explicat apoi că a luat bacul cu o notă foarte mare. De acord. Ideea este că, dacă ai citit doar 15 cărți și ai luat bacul la română cu notă mare, înseamnă că doar ai învățat pe dinafară niște comentarii. Astea nu aduc niciun fel de aport intelectual, dragul meu. Din păcate, în România, sistemul de învățământ nu învață copii că o cultură generală serioasă și o pregătire serioasă pentru viață înseamnă foarte mult citit.

Chiar dacă tu faci bani foarte mulți, asta nu înseamnă că ești un om cult, că ești un om cu o pregătire intelectuală și atunci nu este ok să-ți dai cu părerea despre chestia asta, nu ai cum să dai lecții publice despre educație, nu așa funcționează treaba. Mi-ai spus că nu există modele în societate, tu crezi că nu există modele în societate pentru că tu nu te învârți printre ele, nu le urmărești și nu le vezi, dar asta nu înseamnă că ele nu există", a declarat Oana Roman.

