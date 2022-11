Olanda - Ecuador. 'Portocala mecanică' mai așteaptă calificarea în optimile CM 2022 după rezultatul cu sud-americanii

Echipa antrenată de Louis van Gaal a dezamăgit în acest meci, în care se poate considera mulţumită cu punctul obţinut. Cody Gakpo (6) a deschis scorul pentru Oranje, iar golgheterul Enner Valencia (49) a înscris golul sud-americanilor. Batavii au început foarte bine meciul şi au deschis scorul după doar şase minute, prin Gakpo, cu un şut de la 18 metri, fără speranţe pentru Galindez, după o pasă inteligentă venită de la Klaassen.

Din acel moment, tripla vicecampioană mondială (1974, 1978, 2010) a jucat la conservarea rezultatului şi Ecuadorul a fost echipa pozitivă, care a presat în căutarea egalării, iar apoi chiar a victoriei. Sud-americanii, mai rapizi şi mai determinaţi, au avut o primă oportunitate în min. 11, însă şutul lui Valencia din voleu a fost blocat de van Dijk. În min. 32, acelaşi neobosit Valencia a trecut de Dumfries şi a tras la colţul scurt din marginea careului, dar Noppert a respins în corner.

Ecuadorul a marcat în finalul primei reprize (45+4), prin Estupinan, cu un şut din careu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Porozo, care se afla aproape de traiectoria mingii. La Tri a egalat imediat după pauză (49), prin acelaşi omniprezent Valencia, care a reluat în plasă mingea respinsă de Noppert la şutul lui Estupinan.

În min. 59, echipa antrenată de Gustavo Alfaro a trecut pe lângă al doilea gol, însă şutul lui Valencia a fost blocat de van Dijk, iar apoi Plata a tras în bară. Olanda a încercat să construiască, dar acţiunile ofensive s-au frânt repede, cu mult înainte de a ajunge la poarta lui Galindez.

Mai mult, bravul portar Noppert a fost aproape de o gafă, pe final (90+1) când a degajat în Rodriguez. Chiar dacă a avut o posesie mai bună (46%-36%, 18% in contest), Olanda a fost depăşită de Ecuador la capitolele şuturi la poartă (14-2) şi pe poartă (4-1). Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, de fiecare dată în meciuri amicale, 1-0 pentru Olanda în 2006 şi 1-1 în 2014.

După ce au câştigat meciurile de debut în Qatar cu 2-0, cele două formaţii îşi vor decide soarta în ultima etapă, pe 29 noiembrie, când Olanda va întâlni Qatarul (Al Bayt Stadium - Al Khor, 17:00), iar Ecuadorul va înfrunta Senegalul (Khalifa International Stadium - Ar-Rayyan, 17:00). Ecuadorul a ajuns o singură dată în optimile de finală, în 2006, la CM din Germania, iar la partida cu Senegalul nu va putea conta pe Mendez, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

De asemenea, trebuie să îl recupereze pe Valencia, care a ieşit din nou cu dureri la genunchiul drept, ca şi la meciul de debut. Olanda - Ecuador 1-1 (1-0) Au marcat: Cody Gakpo (6), respectiv Enner Valencia (49). Ar-Rayyan, Khalifa International Stadium: 44.833 spectatori Cupa Mondială 2022 - Grupa A

Au evoluat echipele:

Olanda: 23. Andries Noppert - 2. Jurrien Timber, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 5. Nathan Ake - 22. Denzel Dumfries, 20. Teun Koopmeiners (15. Marten De Roon, 80), 21. Frenkie De Jong, 17. Daley Blind - 14. Davy Klaassen (11. Steven Berghuis, 69) - 7. Steven Bergwijn (10. Memphis Depay, 46), 8. Cody Gakpo (19. Wout Weghorst, 79). Selecţioner: Louis van Gaal.

Rezerve neutilizate: 1. Remko Pasveer, 13. Justin Bijlow - 3. Matthijs De Ligt, 6. Stefan De Vrij, 9. Luuk De Jong, 12. Noa Lang, 16. Tyrell Malacia, 18. Vincent Janssen, 24. Kenneth Taylor, 25. Xavi Simons, 26. Jeremie Frimpong.

Ecuador:

1. Hernan Galindez - 17. Angelo Preciado, 2. Felix Torres, 3. Piero Hincapie, 25. Jackson Porozo, 7. Pervis Estupinan - 19. Gonzalo Plata (10. Romario Ibarra, 90), 20. Jhegson Mendez, 23. Moises Caicedo - 13. Enner Valencia (căpitan; 26. Kevin Rodriguez, 90), 11. Michael Estrada (16. Jeremy Sarmiento, 74). Selecţioner: Gustavo Alfaro.

Rezerve neutilizate: 12. Wellington Ramirez, 22. Alexander Dominguez - 4. Robert Arboleda, 5. Jose Cifuentes, 6. William Pacho, 8. Carlos Gruezo, 9. Eduar Preciado, 14. Xavier Arreaga, 15. Angel Mena, 18. Diego Palacios, 21. Alan Franco, 24. Djorkaeff Reasco. Arbitru: Mustapha Ghorbal; arbitri asistenţi: Mokrane Gourari, Abdelhak Etchiali (toţi din Algeria); al patrulea oficial: Said Martinez (Honduras) Cartonaş galben: Mendez (57).

Vezi și - CM 2022: FIFA ne-a obligat să nu purtăm banderola curcubeu, regretă olandezul Davy Klaassen

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) ne-a obligat să nu purtăm banderola curcubeu, a regretat olandezul Davy Klaassen după victoria selecţionatei ţării sale în faţa Senegalului (scor 2-0), luni la Doha, într-o partidă din cadrul Grupei A a Cupei Mondiale 2022.



"Nu a jucat un rol important (în derularea meciului). Dar de fapt am fost nevoiţi să nu purtăm banderola pentru că nu am vrut să începem cu cartonaş galben. Suntem în continuare în spatele comunicatului de presă (al federaţiei olandeze - n.red.), dar cred că FIFA ne-a obligat să nu o purtăm", a declarat Klaassen.



"A fost o alegere dificilă, dar a trebuit să o facem", a adăugat autorul celui de-al doilea gol al olandezilor.



Antrenorul său, Louis van Gaal, nu mai vrea să răspundă la întrebări de natură politică, dar "un lucru este clar, nu vom purta banderola dacă primim cartonaş galben". "Cred că ar trebui să se întrebe dacă aceasta este o decizie corectă a FIFA, cred că puteţi da un răspuns la această întrebare", a subliniat selecţionerul Olandei.



"Suntem aici pentru a deveni campioni mondial, de aceea nu facem asta", a adăugat Louis van Gaal, care a obţinut luni a 38-a sa victorie la cârma naţionalei ţării sale, un record pentru un selecţioner al Olandei.



Van Gaal, în vârstă de 71 de aani, a depăşit cu această ocazie precedentul record pe care îl împărţea cu Dick Advocaat (37 de victorii).



Cele şapte selecţionate europene care plănuiseră să poarte o banderolă curcubeu "OneLove" împotriva discriminării la Cupa Mondială din Qatar au renunţat luni, în faţa ameninţării cu "sancţiuni sportive".



"FIFA a fost foarte clară, va impune sancţiuni sportive dacă căpitanii noştri poartă banderole pe teren. Ca federaţii naţionale, nu le putem cere jucătorilor noştri să rişte sancţiuni sportive, inclusiv cartonaşe galbene", au scris cele şapte federaţii.

Vezi și - CM 2022: Sunt dezamăgit de jocul echipei în partida cu Iran, spune selecţionerul galez, Rob Page

Rob Page, selecţionerul naţionalei de fotbal a Ţării Galilor, s-a declarat dezamăgit de înfrângerea echipei sale în faţa Iranului, 2-0, vineri, la Cupa Mondială 2022 din Qatar, şi a arătat că jucătorii săi nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor în acest meci, scrie Reuters.



"Sunt dezamăgit pentru că jucătorii nu au atins astăzi standardele pe care le aşteptam de la ei. Asta, deşi în calificările la CM au evoluat peste aşteptări, de aceea am şi ajuns aici. Dacă am fi îndeplinit toate sarcinile de joc trasate, rezultatul ar fi fost unul bun pentru noi, dar pentru că nu am dat totul pe teren, am fost pedepsiţi. Iranul a fost mereu peste noi, ne-a ameninţat mereu, sunt nemulţumit şi dezamăgit. Acum, tot ce ne propunem este să câştigăm ultimul meci, contra Angliei, şi încă sperăm să ne calificăm în optimi", a spus Page.



Selecţionata Iranului a reuşit o victorie dramatică în faţa Ţării Galilor, cu scorul de 2-0 (0-0), vineri, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, prin două goluri marcate în minutele adiţionale.



Iranul, cu cinci schimbări în formula de start faţă de meciul catastrofal cu Anglia (2-6), a părut o altă echipă în sensul propriu al cuvântului. Echipa antrenată Carlos Queiroz a jucat mult mai ofensiv, a fost mai periculoasă şi curajul său a fost răsplătit pe final, prin golurile marcate de Roozbeh Cheshmi (90+8) şi Ramin Rezaeian (90+11), după ce portarul galez a fost eliminat.



Singurul meci anterior dintre Ţara Galilor şi Iran s-a încheiat cu victoria dragonilor cu 1-0, într-un meci amical jucat în 1978.



În celălalt meci al grupei programat vineri, Anglia întâlneşte echipa Statelor Unite.



Marţi 29 noiembrie vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Ţara Galilor - Anglia (Ahmad Bin Ali Stadium - Ar-Rayyan, 21:00) şi Iran - SUA (Al Thumama Stadium - Doha, 21:00).

