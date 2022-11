Porecla pe care i-a dat Guşă lui Băsescu în 2005: A fost prima replică pe care am avut-o

"Dacă nu eram în UE, eram un fel de Belarus sau Moldova. Şi în ziua de astăzi, era preşedinte tot Traian Băsescu. Chipurile se schimba Constituţia, mai făcea trei mandate. Era ca Saşa Lukaşenko, fără niciun fel de problemă", a punctat Bogdan Chirieac la Deferiţi Mass Media.

"Mai ţii minte în 2005, când am zis, după ce i-am condus campania şi l-am descoperit că a fugit de sub escortă şi a fost preluat de Soros? Atunci, prima replică pe care am avut-o în februarie 2005 a fost că eu speram să nu fie chiar un Ataturk, apropo de dezvoltare, dar nici să fie un Lukaşenko. În 2005 l-am poreclit Lukaşenko pe Băsescu. A avut multă notorietate atunci, dar au trecut anii. Eu am descoperit la el, în vâltoarea campaniei, pe final, nişte lucruri nelalocul lor, dar era prea târziu!", a replicat Cozmin Guşă.

Ciuvică, despre diferența dintre criza economică de pe vremea lui Băsescu și cea actuală: Da, te enervezi că e inflație mare, dar să spunem adevărul

Mugur Ciuvică a făcut o comparație între criza economică de pe vremea când era președinte Traian Băsescu și criza pe care o traversăm acum.

Mugur Ciuvică a spus că, într-adevăr, inflația este mare, dar măcar acum nu s-au făcut tăieri de pensii și salarii.

„Acum este inflație mare. Și da, te enervezi. Și eu mă enervez când mă duc la supermarket. Am câteva prețuri pe care le știu. De exemplu: la apă. O sticlă de apă costă aproape dublu față de acum ceva timp. Acum vreo două luni, m-am uitat la săpun. Am rămas șocat. Am zis că este o greșeală. M-am dus și la alt magazin. Același săpun care costa vreo 3,5 lei - 4 lei, acum este 6 lei - 6,50 lei. Normal că te enervează inflația, dar noi am trăit și la criza cealaltă, de pe vremea lui Traian Băsescu.

Atunci erau oameni dați afară, se închideau fabrici, creștea șomajul. Acum este supărare că au crescut pensiile doar cu 10%. La criza cealaltă, a venit Traian Băsescu, în momentul în care eram în criza crizelor, și a zis că taie pensiile cu 15%. N-a reușit să le taie cu 15%, dar le-a impozitat cu 10%. Acum pensiile au crescut cu 10%, iar atunci, pensiile au scăzut cu 10%. Și atunci era inflație. Nu ca acum, dar era”, a zis Mugur Ciuvică.

„În plină criză, Traian Băsescu a tăiat salariile cu 25%. Acum se vorbește de creșteri salariale”, a mai spus Mugur Ciuvică la DC News și DC News TV, în emisiunea „Miercurea neagră”.

România ar putea înregistra o creştere economică de 4,5% în acest an şi de 2,3% în 2023, potrivit unui prezentări susţinute de economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, la cea de-a 25 ediţie a Forumului Bancar Român.



"Din punct de vedere economic, la modul general, putem spune că poza momentului e una relativ bună în momentul de faţă. Şi o să vedem că avem cifre încă bune deşi pe sectoare lucrurile sunt mai nuanţate. Pe termen scurt, şi aici mă refer la următoarele trimestre, riscurile sunt foarte mari. Cel mai probabil vom avea o decelerare a creşterii activităţii economice în perioada următoare şi poate chiar 1-2 trimestre cu scădere faţă de trimestrul anterior. Perspectivele pe termen lung rămân intacte, chiar poate mai bune, deşi poate sună cinic în contextul geopolitic în care ne desfăşurăm activitatea în momentul de faţă. Aşa cum menţionam, poza momentului din punct de vedere macro e una bună, în sensul în care avem cifre mult peste aşteptări. În primele două trimestre ale anului acesta, am avut o creştere de peste 5%, 5,7% cumulat pe primele 6 luni. Iar dacă facem o retrospectivă la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, în perioada de pandemie o să constatăm că activitatea economică din trimestrul II din 2022, faţă de trimestrul IV din 2019, să zicem, înainte de pandemie, este în România cu 7,3% în termeni reali mai mare", a spus Dumitru. VEZI AICI MAI MULTE

